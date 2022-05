Минцифры формирует стратегический план по развитию ІТ-сектора после войны — Федоров

Сегодня 19:42 — Казна и Политика

Министерство цифровой трансформации формирует стратегический план развития украинского ІТ-сектора после войны.

Об этом вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил в Телеграме

«Сегодня имел честь выступить на ежегодном мероприятии издания Politico „Tech 28. The power players behind the European Tech revolution“. Представил достижения Украины в цифровизации и рассказал о нашем видении технологического будущего», — отметил чиновник.

По его словам, война изменила планы, но в Минцифре уже написана концепция нового цифрового пути Украины, организационной структуры и подходов к работе. «Наша главная миссия остается неизменной — построение самого удобного цифрового государства», — подчеркнул глава Минцифры.

По его мнению, после победы для Украины откроется новое окно возможностей.

«Мы должны показать миру, что Украина — это страна-стартап, страна свободных людей, воинов, технологий и создателей. Все больше мировых брендов и компаний начнут работать с нами. PayPal и Revolut уже запустили свои сервисы для украинцев. И это только начало». Мы создадим все возможности для развития и масштабирования мировых компаний в Украине", — подчеркнул Федоров.

Он добавил, что команда министерства сейчас формирует стратегический план по развитию украинского ІТ после войны, отвечающий потребностям и целям индустрии.

«Наша цель на ближайшее будущее — трансформация ІТ из сервисного в продуктовое. У отрасли уже есть достаточно потенциала, и послевоенные трудности не помешают достижению этих целей. Война только подтверждает тот факт, что будущее за цифровой экономикой. И пока россия стремительно движется обратно в 90-е, мы продолжаем строить технологическое и безопасное государство», — подытожил Федоров.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

