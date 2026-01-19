0 800 307 555

В Украине освоили производство полноприводных грузовиков (фото)

Технологии&Авто
В Украине наблюдается повышенный спрос на большегрузные полноприводные шасси под установку различных надстроек — от самосвальных платформ и фургонов до автоцистерн и автовышек.
И не случайно в 2026 году на ряде производственных площадок был организован выпуск шасси JAC N270 (6×6).
Машина оснащена усиленной рамой и рассчитана на грузоподъемность 16,6 т при полной массе 27 т. На автомобиле установлен турбодизель Weichai WP10 мощностью 342 л.с., работающий в паре с механической 10-ступенчатой ​​коробкой передач.
Повышенную проходимость обеспечивают внедорожные шины, причем на задних колесах односкатные. На осенней выставке КоммунТех-2025 в Киеве подобное шасси было представлено с самосвальным кузовом и краном-манипулятором грузоподъемностью до 4,5 т.
Отметим, что в прошлом году на украинский рынок вышло целое семейство полноприводных шасси JAC. Кроме упомянутого N270 (6×6), оно включает еще три модели, колесной формулы 4×4 — N90, N120 и N180. Они обладают грузоподъемностью 5,6 т; 8,0 т и 10,3 т и оснащаются двигателями Cummins мощностью 152; 206 и 277 л. с. соответственно.
По материалам:
MMR
Авто
