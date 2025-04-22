В Украине осталось менее 5 тысяч отделений банков — Finance.ua

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В Украине осталось менее 5 тысяч отделений банков

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В Украине осталось менее 5 тысяч отделений банков
В Украине осталось менее 5 тысяч отделений банков
Украинские банки сокращают отделения, переводят обслуживание в онлайн-формат. За последние 15 лет отделений стало в 4 раза меньше.
Об этом свидетельствуют данные Национального банка.
По состоянию на 1 апреля 2025 года в Украине насчитывалось 4966 действующих структурных подразделений банков. С начала года количество сократилось на 45.
Кроме того, 842 отделения банков находятся в статусе «временно остановленных».
Наибольшее количество отделений в государственном Ощадбанке — 1152. Кроме того, работа 62 отделений банка временно остановлена.
Государственный ПриватБанк находится на втором месте — 1 105 отделений. Еще 65 временно приостановлены.
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Далее с большим отрывом следуют банк иностранной банковской группы Райффайзен Банк (325), частный ПУМБ (223) и банк иностранной банковской группы УкрСиббанк (218).

У каких банков больше всего отделений

В Украине осталось менее 5 тысяч отделений банков
Банки в последние годы сокращают количество своих отделений. По сравнению с максимумом 2009 года их количество упало более чем в четыре раза.
В Украине осталось менее 5 тысяч отделений банков
Напомним, на 1 апреля в Украине действует 60 банков.
В декабре прошлого «Коминвестбанк» был признан неплатежеспособным, однако на 1 января НБУ еще учитывал в статистике 29 отделений этого банка. В феврале НБУ начал ликвидацию банка, и эти отделения уже не учитываются. Таким образом, основное сокращение в начале года пришлось на этот банк.
Кроме того, в начале 2025 года банк «Портал» сдал лицензию. У него не было отделений.
По материалам:
РБК-Україна
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