В Украине окончательно ликвидировали ГАСИ — Finance.ua
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В Украине окончательно ликвидировали ГАСИ

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В Украине окончательно ликвидировали ГАСИ
В Украине окончательно ликвидировали ГАСИ
Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры официально завершило ликвидацию Государственной архитектурно-строительной инспекции, решение о ее ликвидации было принято Кабмином в 2020 году.
Об этом сообщает прессслужба Мининфраструктуры.
В настоящее время работу приостановили все 24 территориальных органа ГАСИ, закрыто 5420 исполнительных производств по судебным делам.
Все документы ГАСИ передали на хранение в Центральный государственный архив высших органов власти и управления Украины.
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«По подсчетам экспертов, коррупция в строительной сфере, вызванная противоправными действиями ГАСИ, могла ежегодно составлять не менее 3 миллиардов гривен. От этого страдали как заказчики строительства и подрядчики, так и граждане, планировавшие приобрести жилье», — прокомментировал вице-премьер по восстановлению Украины — министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков.
Напомним, Кабмин принял решение о ликвидации Государственной архитектурно-строительной инспекции (ГАБИ) в сентябре 2021 года, вместо нее государственный архитектурно-строительный контроль и надзор осуществляет Государственная инспекция архитектуры и градостроительства (ГИАГ).
По материалам:
Економічна Правда
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