Проверить статус документов на строительство теперь можно на портале «Дія» — Finance.ua
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Проверить статус документов на строительство теперь можно на портале «Дія»

Недвижимость
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Проверить статус документов на строительство теперь можно на портале «Дія»
Проверить статус документов на строительство теперь можно на портале «Дія»
На портале Дія запустили электронный кабинет «Мое строительство». Об этом сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины.
Для чего это? В кабинете отображаются все документы строительной сферы независимо от способа подачи, в которых пользователь указан как Заказчик строительства. С помощью нового инструмента можно посмотреть краткую информацию о каждом документе и статусе его рассмотрения органами строительного контроля.
В кабинете доступны документы, преимущественно созданные после июля 2020 г., когда начала работу Единая государственная электронная система в сфере строительства (ЕГЭССС). С тех пор было подано 172 тысячи заявлений на получение строительных услуг.
Кто может воспользоваться кабинетом? Физические и юридические лица. Сделать это они смогут, воспользовавшись электронной цифровой подписью КЭП или Дія.Підпис.
Как было прежде? Лицо, которое подавало документы в бумажном виде и не хотело отдельно регистрироваться в ЕГЭССС, вынуждено было просить ЦПАУ или орган строительного контроля проверить статус документа. Цифровизация строительной сферы — это часть масштабной реформы градостроительства, внедряемой Министерством восстановления. Она заключается в адаптации строительной сферы к европейским стандартам, диджитализации услуг и документов в строительной сфере, а также автоматизации процесса принятия решений. Ключевым в этом направлении является имплементация законопроекта № 5655, который в декабре прошлого года был одобрен Верховной Радой Украины.
По материалам:
Finance.ua
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