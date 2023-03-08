Проверить статус документов на строительство теперь можно на портале «Дія» — Finance.ua

Проверить статус документов на строительство теперь можно на портале «Дія» Сегодня 15:11 — Недвижимость

Проверить статус документов на строительство теперь можно на портале «Дія»

На портале Дія запустили электронный кабинет «Мое строительство». Об этом сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины.

Для чего это? В кабинете отображаются все документы строительной сферы независимо от способа подачи, в которых пользователь указан как Заказчик строительства. С помощью нового инструмента можно посмотреть краткую информацию о каждом документе и статусе его рассмотрения органами строительного контроля.

В кабинете доступны документы, преимущественно созданные после июля 2020 г., когда начала работу Единая государственная электронная система в сфере строительства (ЕГЭССС). С тех пор было подано 172 тысячи заявлений на получение строительных услуг.

Кто может воспользоваться кабинетом? Физические и юридические лица. Сделать это они смогут, воспользовавшись электронной цифровой подписью КЭП или Дія.Підпис.

Как было прежде? Лицо, которое подавало документы в бумажном виде и не хотело отдельно регистрироваться в ЕГЭССС, вынуждено было просить ЦПАУ или орган строительного контроля проверить статус документа. Цифровизация строительной сферы — это часть масштабной реформы градостроительства, внедряемой Министерством восстановления. Она заключается в адаптации строительной сферы к европейским стандартам, диджитализации услуг и документов в строительной сфере, а также автоматизации процесса принятия решений. Ключевым в этом направлении является имплементация законопроекта № 5655, который в декабре прошлого года был одобрен Верховной Радой Украины.

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