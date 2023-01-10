В Украине официально зарегистрировано почти 5 млн переселенцев — Finance.ua

В Украине официально зарегистрировано почти 5 млн переселенцев
С начала полномасштабного российского вторжения в Украине официально зарегистрировали почти 5 млн внутренне перемещенных лиц.
Такие данные приводит Минреинтеграции по итогам 2022 года.
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«На сегодняшний день в Украине официально зарегистрировано 4 867 106 ВПЛ, а по международным оценкам количество внутренних переселенцев превышает 7 миллионов граждан», — говорится в сообщении.
«Еще более 4 миллионов человек зарегистрировались для получения временной защиты в Европе», — добавили в ведомстве.
Справка Finance.ua:
- Министр реинтеграции оккупированных территорий Украины Ирина Верещук призвала переселенцев активнее искать работу вместо получения помощи от государства. С таким обращением она выступила в эфире телемарафона;
- также она заявила, что в ближайшее время не будут массово проверять ВПЛ, получающих финансовую помощь. Однако полностью от проверок не будут отказываться, поскольку нужно следить за использованием бюджетных средств.
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