В "Дія" можно будет отменить статус ВПЛ — Finance.ua

В "Дія" можно будет отменить статус ВПЛ Сегодня 16:50 — Личные финансы

В "Дія" можно будет отменить статус ВПЛ

На портале «Дія» появится функция, позволяющая отменять статус внутриперемещенного лица.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики.

«Минсоцполитики вместе с Минцифрой запускают новый удобный государственный сервис для украинцев. Ранее ввели услуги для вынужденных переселенцев в приложении «Дія», теперь тестируется автоматическая отмена статуса ВПЛ на портале «Дія», — сказано в сообщении.

Согласно сообщению, граждане, у которых нет смартфона, также смогут воспользоваться онлайн-услугами без очередей и бумаг.

Напомним, что приложение «Дія» может работать даже с минимальным покрытием мобильной связи. Более того, созданный во время войны «єДокумент» остается действительным в приложении «Дія» в любом случае, даже без подключения к интернету.

Діло По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.