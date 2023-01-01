В "Дія" можно будет отменить статус ВПЛ — Finance.ua

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В "Дія" можно будет отменить статус ВПЛ

Личные финансы
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В "Дія" можно будет отменить статус ВПЛ
В "Дія" можно будет отменить статус ВПЛ
На портале «Дія» появится функция, позволяющая отменять статус внутриперемещенного лица.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики.
«Минсоцполитики вместе с Минцифрой запускают новый удобный государственный сервис для украинцев. Ранее ввели услуги для вынужденных переселенцев в приложении «Дія», теперь тестируется автоматическая отмена статуса ВПЛ на портале «Дія», — сказано в сообщении.
Согласно сообщению, граждане, у которых нет смартфона, также смогут воспользоваться онлайн-услугами без очередей и бумаг.
Напомним, что приложение «Дія» может работать даже с минимальным покрытием мобильной связи. Более того, созданный во время войны «єДокумент» остается действительным в приложении «Дія» в любом случае, даже без подключения к интернету.
По материалам:
Діло
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