В Украине официально заблокировали Polymarket

В Украине ограничили доступ на сайт блокчейн-платформы для прогнозов Polymarket.

Решение о блокировании приняла Национальная комиссия по регулированию электронных коммуникаций (НКЭК) 10 декабря 2025 года, согласно постановлению № 695.

Что об этом известно

Согласно документу, провайдеры электронных коммуникационных услуг обязаны закрыть доступ к интернет-ресурсам, используемым для организации или предоставления доступа к азартным играм без надлежащей лицензии.

Также домен polymarket.com включен в публичный реестр ресурсов, доступ к которым подлежит блокировке.

Polymarket позволяет пользователям делать ставки на различные экономические, культурные, спортивные и политические события. Особую популярность платформа приобрела во время недавних выборов в США. Там же пользователи делают ставки и прогнозы по войне россии против Украины.

К слову, общий объем торгов на Polymarket в октябре составил около $2,5 млрд, а к концу 2025 года объем ставок, связанных с войной в Украине, перевалил за $100 млн.

Polymarket блокирует не только Украину

Как пишет Trading View, деятельность платформы уже несколько лет запрещена в США. В 2022 году платформа выплатила штраф Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) в размере $1,4 млн., чтобы урегулировать расследование ее незаконной деятельности в этой стране.

В январе 2025 года власти Сингапура признали платформу Polymarket такой, что нелегально организует азартные игры. Поскольку компания не имеет лицензии на проведение азартных игр, ее заблокировали на территории страны.

«Polymarket официально определен как игровой сайт в Сингапуре. Если вы хотите сделать ставку, это можно сделать только через государственную компанию, иначе вы рискуете получить штраф или попасть в тюрьму», — заявил вице-президент по инвестициям и хранению активов в Cobo Global Алекс Зуо.

Тогда же за отсутствие лицензии платформа получила блокировку от властей Польши и Франции.

Кроме того, управление по борьбе с киберпреступностью Таиланда после проверки рекомендовали заблокировать Polymarket.

В ноябре 2025-го румынский регулятор включил биржу прогнозов Polymarket в черный список компаний, предоставляющих букмекерские услуги без лицензии.

