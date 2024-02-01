В Украине обновили Классификатор ІТ-профессий: советские названия исключили — Finance.ua
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В Украине обновили Классификатор ІТ-профессий: советские названия исключили

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В Украине обновили Классификатор ІТ-профессий: советские названия исключили
В Украине обновили Классификатор ІТ-профессий: советские названия исключили
Министерство цифровой трансформации совместно с Министерством экономики обновили классификатор профессий в сфере ІТ.
Об этом сообщает пресс-служба Минцифры.
«ІТ-индустрия — одна из самых динамичных сфер деятельности в Украине. Наши айтишники успешно работают с ИИ или робототехникой, но в документах они все те же „специалисты по информационным технологиям“. Чтобы быть up-to-date с отраслью, Минцифры и Минэкономики изменили список устаревших ІТ-профессий», — говорится в сообщении.
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Добавлено около 30 новых названий профессий, предложенных бизнесом. Среди них инженер по ИИ, инженер интернета вещей, разработчик робототехники или облачной инфраструктуры и т. д.
Также были обновлены названия 6 профессий и исключены 9 устаревших названий.
С обновленным Классификатором можно ознакомиться по ссылке.

Справка Finance.ua:

  • в 2023 году экспортная выручка IT-услуг снизилась на 8,5% и принесла $6,7 миллиардов. Это на $622 миллиона меньше, чем в 2022 году. Впервые за годы независимости Украины ІТ-отрасль не показала роста по сравнению с прошлым годом;
  • также исследование показало, что в 2023 году кандидаты в ІТ на должность junior-специалиста отправляли свои резюме в среднем 270 раз перед тем, как получить предложение работы. Еще интересно, что в первом квартале прошлого года средняя первая заработная плата кандидатов составляла $663. Средний показатель за год демонстрирует незначительное снижение $630.
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Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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