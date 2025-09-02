В Украине не хватает рабочих рук: где проще всего найти работу — Finance.ua

В Украине не хватает рабочих рук: где проще всего найти работу Сегодня 15:04 — Личные финансы

В Украине не хватает рабочих рук: где проще всего найти работу

На начало августа 2025 г. на Едином портале вакансий, объединяющем предложения Государственной службы занятости и ведущих коммерческих сайтов, насчитывалась 241 тыс. вакансий.

При этом новую работу через государственный сервис искали 132 тысячи человек. Таким образом, в среднем на одного ищущего работу приходится два вакантных места.

Об этом сообщил департамент коммуникаций Госслужбы занятости.

Самые востребованные профессии

В этом году больше всего предложений работодателей было по следующим специальностям:

продавец;

водитель;

повар;

инженер;

бухгалтер;

врач;

специалист;

администратор;

слесарь;

электромонтер;

грузчик.

Причины дефицита кадров

По словам специалистов Службы занятости, дефицит рабочей силы вызван двумя основными факторами:

военными действиями — мобилизация усложняет укомплектование рабочих мест, где преимущественно работали мужчины (строители, электрогазосварщики, слесари, электромонтеры, водители);

структурными изменениями в экономике — многие претенденты не имеют необходимых навыков, чтобы занять наиболее дефицитные вакансии.

Региональный дисбаланс

Ситуация на рынке труда существенно отличается по регионам:

в Киеве на одного претендента приходится 24 вакансии,

во Львовской области — 4,

в Киевской области — 3,

в Николаевской области, напротив, количество ищущих работу в два раза превышает предложения работодателей.

Диспропорции на рынке труда, вызванные изменениями в экономике, миграцией и мобилизацией, будут сохраняться, однако постепенно будут ослабляться вместе с нормализацией экономических условий. По прогнозам НБУ, уровень безработицы снизится и закрепится ниже 10% в 2027 году", — отметил директор департамента анализа рынка труда и мониторинга эффективности программ занятости Роман Коновал.

