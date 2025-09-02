В Украине не хватает рабочих рук: где проще всего найти работу — Finance.ua
На начало августа 2025 г. на Едином портале вакансий, объединяющем предложения Государственной службы занятости и ведущих коммерческих сайтов, насчитывалась 241 тыс. вакансий.
При этом новую работу через государственный сервис искали 132 тысячи человек. Таким образом, в среднем на одного ищущего работу приходится два вакантных места.
Об этом сообщил департамент коммуникаций Госслужбы занятости.

Самые востребованные профессии

В этом году больше всего предложений работодателей было по следующим специальностям:
  • продавец;
  • водитель;
  • повар;
  • инженер;
  • бухгалтер;
  • врач;
  • специалист;
  • администратор;
  • слесарь;
  • электромонтер;
  • грузчик.

Причины дефицита кадров

По словам специалистов Службы занятости, дефицит рабочей силы вызван двумя основными факторами:
  • военными действиями — мобилизация усложняет укомплектование рабочих мест, где преимущественно работали мужчины (строители, электрогазосварщики, слесари, электромонтеры, водители);
  • структурными изменениями в экономике — многие претенденты не имеют необходимых навыков, чтобы занять наиболее дефицитные вакансии.

Региональный дисбаланс

Ситуация на рынке труда существенно отличается по регионам:
  • в Киеве на одного претендента приходится 24 вакансии,
  • во Львовской области — 4,
  • в Киевской области — 3,
  • в Николаевской области, напротив, количество ищущих работу в два раза превышает предложения работодателей.
Диспропорции на рынке труда, вызванные изменениями в экономике, миграцией и мобилизацией, будут сохраняться, однако постепенно будут ослабляться вместе с нормализацией экономических условий. По прогнозам НБУ, уровень безработицы снизится и закрепится ниже 10% в 2027 году", — отметил директор департамента анализа рынка труда и мониторинга эффективности программ занятости Роман Коновал.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
Деньги
