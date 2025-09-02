В Украине не хватает рабочих рук: где проще всего найти работу — Finance.ua

В Украине не хватает рабочих рук: где проще всего найти работу
На начало августа 2025 г. на Едином портале вакансий, объединяющем предложения Государственной службы занятости и ведущих коммерческих сайтов, насчитывалась 241 тыс. вакансий.
При этом новую работу через государственный сервис искали 132 тысячи человек. Таким образом, в среднем на одного ищущего работу приходится два вакантных места.
Об этом сообщил департамент коммуникаций Госслужбы занятости.
Самые востребованные профессии
В этом году больше всего предложений работодателей было по следующим специальностям:
- продавец;
- водитель;
- повар;
- инженер;
- бухгалтер;
- врач;
- специалист;
- администратор;
- слесарь;
- электромонтер;
- грузчик.
Причины дефицита кадров
По словам специалистов Службы занятости, дефицит рабочей силы вызван двумя основными факторами:
- военными действиями — мобилизация усложняет укомплектование рабочих мест, где преимущественно работали мужчины (строители, электрогазосварщики, слесари, электромонтеры, водители);
- структурными изменениями в экономике — многие претенденты не имеют необходимых навыков, чтобы занять наиболее дефицитные вакансии.
Региональный дисбаланс
Ситуация на рынке труда существенно отличается по регионам:
- в Киеве на одного претендента приходится 24 вакансии,
- во Львовской области — 4,
- в Киевской области — 3,
- в Николаевской области, напротив, количество ищущих работу в два раза превышает предложения работодателей.
Диспропорции на рынке труда, вызванные изменениями в экономике, миграцией и мобилизацией, будут сохраняться, однако постепенно будут ослабляться вместе с нормализацией экономических условий. По прогнозам НБУ, уровень безработицы снизится и закрепится ниже 10% в 2027 году", — отметил директор департамента анализа рынка труда и мониторинга эффективности программ занятости Роман Коновал.
