В Украине нарабатывают законодательную базу для создания военной полиции — Finance.ua

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В Украине нарабатывают законодательную базу для создания военной полиции

Казна и Политика
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В Украине нарабатывают законодательную базу для создания военной полиции
В Украине нарабатывают законодательную базу для создания военной полиции
В Украине планируют создать военную полицию. Главное управление военной юстиции Министерства обороны Украины принимает участие в разработке соответствующего законопроекта.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Отмечается, что военная полиция «должна стать военным формированием с правоохранительными функциями и будет входить в систему Минобороны Украины».
Военная полиция будет создана на базе Военной службы правопорядка в ВСУ. Ей перейдут отдельные полномочия по оперативно-розыскной деятельности и досудебным расследованиям военных преступлений в зоне боевых действий.
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Военная полиция создается с целью поддержания дисциплины среди военнослужащих ВСУ, Минобороны и Государственной службы специального транспорта (ГСОСТ). Предусматривается достижение совместимости военной полиции с соответствующими структурами государств-членов НАТО.
Среди основных задач:
  • правоохранительная деятельность по предотвращению, выявлению, прекращению военных преступлений согласно нормам Уголовного процессуального кодекса Украины и военных уставов;
  • оперативно-розыскная деятельность;
  • специальная превенция в ВСУ и ГССТ;
  • обеспечение правопорядка, военной дисциплины в ВСУ и ГССТ;
  • защита прав военнослужащих;
  • защита государственного имущества;
  • исполнение наказаний.
Сообщается, что на базе комитета парламента Украины по правоохранительной деятельности работает рабочая группа, задача которой — создание рабочей модели военной юстиции, частью которой станет военная полиция. На данный момент законопроект находится в стадии согласования.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Корреспондент.net
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