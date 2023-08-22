В Украине нарабатывают законодательную базу для создания военной полиции — Finance.ua

В Украине нарабатывают законодательную базу для создания военной полиции Сегодня 08:30 — Казна и Политика

В Украине нарабатывают законодательную базу для создания военной полиции

В Украине планируют создать военную полицию. Главное управление военной юстиции Министерства обороны Украины принимает участие в разработке соответствующего законопроекта.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что военная полиция «должна стать военным формированием с правоохранительными функциями и будет входить в систему Минобороны Украины».

Военная полиция будет создана на базе Военной службы правопорядка в ВСУ. Ей перейдут отдельные полномочия по оперативно-розыскной деятельности и досудебным расследованиям военных преступлений в зоне боевых действий.

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Военная полиция создается с целью поддержания дисциплины среди военнослужащих ВСУ, Минобороны и Государственной службы специального транспорта (ГСОСТ). Предусматривается достижение совместимости военной полиции с соответствующими структурами государств-членов НАТО.

Среди основных задач:

правоохранительная деятельность по предотвращению, выявлению, прекращению военных преступлений согласно нормам Уголовного процессуального кодекса Украины и военных уставов;

оперативно-розыскная деятельность;

специальная превенция в ВСУ и ГССТ;

обеспечение правопорядка, военной дисциплины в ВСУ и ГССТ;

защита прав военнослужащих;

защита государственного имущества;

исполнение наказаний.

Сообщается, что на базе комитета парламента Украины по правоохранительной деятельности работает рабочая группа, задача которой — создание рабочей модели военной юстиции, частью которой станет военная полиция. На данный момент законопроект находится в стадии согласования.

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