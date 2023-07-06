В Украине национализировали российский самолет стоимостью почти 150 млн грн — Finance.ua
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В Украине национализировали российский самолет стоимостью почти 150 млн грн

Казна и Политика
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Грузово-пассажирский самолет АН-140-100. Фото: Википедия
Грузово-пассажирский самолет АН-140-100. Фото: Википедия
Высший антикоррупционный суд удовлетворил еще один иск Министерства юстиции о передаче в доход Украины имущества подсанкционной российской корпорации «ростех».
Об этом сообщает СБУ.
Речь идет о грузопассажирском самолете АН-140−100 стоимостью почти 150 млн грн.
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До полномасштабного вторжения рф воздушное судно было передано украинскому госпредприятию «Антонов» для осуществления технических настроек, испытаний и последующего возвращения в страну-агрессор.
По данным следствия, российский самолет находился на балансе московского «Авиационного комплекса им. С.В. Ильюшина», входящего в структуру «ростеха» и ведущего производителя военной авиатехники россии.
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Именно эта российская компания поставляет боевые самолеты для армии страны-агрессора, воюющих против Украины.
Следователи СБУ расследуют действия руководства этой российской компании по ст. 110−2 Уголовного кодекса Украины (финансирование действий, совершенных с целью изменения границ территории или государственной границы Украины). Следствие продолжается.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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