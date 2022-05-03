В Украине начинают возвращать запрет на продажу алкоголя — Finance.ua
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В Украине начинают возвращать запрет на продажу алкоголя

Сегодня 10:41
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В Черниговской области возвращается запрет на торговлю алкогольными напитками.
Об этом сообщил глава Черниговской областной Военной администрации Вячеслав Чаус.
«Мы проанализировали динамику и характер преступлений за последние две недели, и вы знаете, если на весы на одну чашу положить безопасность жителей Черниговской области, а на другую акциз в местные бюджеты, я сделаю выбор в пользу жителей Черниговской области. Поэтому сегодня утром я подписал распоряжение: мы возвращаем запрет на торговлю алкогольными напитками на территории всей Черниговской области», — написал он.

Справка Finance.ua:

  • В украинской столице частично разрешили продавать алкоголь. Об этом сообщила Киевская городская государственная администрация (КГГА). Так, выпивку в Киеве можно покупать с 1 апреля, однако только в определенные часы.

Борітеся — поборемо! Слава Україні

По материалам: УНІАН
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