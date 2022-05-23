В Украине начали проверки АЗС из-за цен на топливо — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Украине начали проверки АЗС из-за цен на топливо

Сегодня 13:00Казна и Политика
430
Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей начала проверки автозаправочных станций из-за жалоб на рост цен на топливо.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
«За последние дни из всех областей начали поступать сообщения о чрезмерно завышенных ценах, отсутствии расчетных документов, отказе в свободном выборе средств расчета и т.д. По поручению Премьер-министра Украины Главными управлениями Госпотребслужбы совместно с военными администрациями, Национальной полицией и налоговой начато проведение проверок субъектов хозяйствования, работающих на розничном рынке горючего», — говорится в сообщении.
Читайте также
В частности, в Черновицкой области проверили пять АЗС компании «ПП-Ойл», где дизельное топливо реализовывалось по 70 гривен за литр. По итогам проверки на 22 мая реализация горючего на АЗС не осуществляется.
Госпродпотребслужба напоминает, что завышение цен в условиях военного положения недопустимо, а нарушение правил ведения предпринимательской деятельности чревато последствиями в виде штрафов и других мер административного воздействия.
Место для вашей рекламы

Справка Finance.ua:

  • В Украине в последнюю неделю апреля начался дефицит топлива на АЗС. С целью решить вопрос его дефицита 29 апреля правительство повысило предельные цены на бензин и дизельное топливо на 40-43%.
  • 17 мая правительство приостановило ценовое регулирование на рынке топлива. По оценкам Кабмина, после этого решения ожидаемые предельные цены на дизельное топливо будут не выше 58 гривен за литр, а цены на бензин — не выше 52 гривен за литр.
Хочу получить деньги до зарплаты 👛
  • Последние недели на работающих АЗС выстраиваются огромные очереди — водители стоят в надежде заправить авто, несмотря на ограничения в 10-20 литров на одну машину.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: УНІАН
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.