В Украине начали проверки АЗС из-за цен на топливо — Finance.ua

В Украине начали проверки АЗС из-за цен на топливо

Сегодня 13:00 — Казна и Политика

Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей начала проверки автозаправочных станций из-за жалоб на рост цен на топливо.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«За последние дни из всех областей начали поступать сообщения о чрезмерно завышенных ценах, отсутствии расчетных документов, отказе в свободном выборе средств расчета и т.д. По поручению Премьер-министра Украины Главными управлениями Госпотребслужбы совместно с военными администрациями, Национальной полицией и налоговой начато проведение проверок субъектов хозяйствования, работающих на розничном рынке горючего», — говорится в сообщении.

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В частности, в Черновицкой области проверили пять АЗС компании «ПП-Ойл», где дизельное топливо реализовывалось по 70 гривен за литр. По итогам проверки на 22 мая реализация горючего на АЗС не осуществляется.

Госпродпотребслужба напоминает, что завышение цен в условиях военного положения недопустимо, а нарушение правил ведения предпринимательской деятельности чревато последствиями в виде штрафов и других мер административного воздействия.

Справка Finance.ua:

В Украине в последнюю неделю апреля начался дефицит топлива на АЗС. С целью решить вопрос его дефицита 29 апреля правительство повысило предельные цены на бензин и дизельное топливо на 40-43%.

17 мая правительство приостановило ценовое регулирование на рынке топлива. По оценкам Кабмина, после этого решения ожидаемые предельные цены на дизельное топливо будут не выше 58 гривен за литр, а цены на бензин — не выше 52 гривен за литр.

Последние недели на работающих АЗС выстраиваются огромные очереди — водители стоят в надежде заправить авто, несмотря на ограничения в 10-20 литров на одну машину.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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