Дефицит топлива: Польша предоставит Украине 25 тысяч тонн бензина из своих запасов — Finance.ua
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Дефицит топлива: Польша предоставит Украине 25 тысяч тонн бензина из своих запасов

Сегодня 11:12Энергетика
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Дефицит топлива: Польша предоставит Украине 25 тысяч тонн бензина из своих запасовДефицит топлива: Польша предоставит Украине 25 тысяч тонн бензина из своих запасов
В связи с возникновением дефицита топлива в Украине Польша предоставит нашей стране 25 тыс. тонн бензина из своих запасов.
Как сообщает «Польское радио» об этом рассказала вице-премьер-министр, министр экономики Украины Юлия Свириденко, которая встретилась в украинской столице с польским министром климата и окружающей среды Анной Москвой.
В частности, Свириденко отметила, что до войны 97 процентов топлива в Украину поставлялось из России и Беларуси. Сегодня эти направления закрыты, кроме того, россияне уничтожили Кременчугский НПЗ, из-за чего в Украине ощущается дефицит топлива.

Дефицит топлива в Украине: почему так произошло, и когда он закончится

Министр экономики Украины отметила, что в рамках помощи из польских запасов будет отправлено 25 тысяч тонн бензина, чтобы сбалансировать рынок топлива. Как подчеркнула она, Украина начнет получать эти ресурсы с начала следующей недели.
В свою очередь Анна Москва рассказала о проведении работы по увеличению пропускной способности польско-украинской границы по транспортировке топлива. По ее словам, такого хорошего сотрудничества между польскими и украинскими топливными компаниями еще не было.
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Создаются новые направления снабжения и новая система энергетической безопасности. По словам польского министра окружающей среды, сотрудничество продолжится и в мирное время.
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По материалам: УНІАН
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