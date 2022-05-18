По результатам встречи представителей правительства с операторами топливного рынка было принято решение приостановить государственное регулирование цен на топливо.
Об этом сообщила первый вице-премьер-министр — министр экономики Украины Юлия Свириденко.
«У нас была длительная дискуссия с операторами рынка топлива, и по результатам сегодняшнего заседания оперативного штаба была принята договоренность, чтобы мы со стороны государства приостановили ценовое регулирование. Чтобы операторы могли насытить рынок необходимым ресурсом», — отметила Свириденко.
Она добавила, что, по оценке правительства, ожидаемые предельные цены при этом на дизельное топливо будут не выше 58 грн за литр, а цены на бензин — не выше 52 гривны за литр.
Свириденко отметила, что правительство будет постоянно мониторить ситуацию.
«Как только почувствуем, что операторы злоупотребляют положением, будем применять к ним санкции», — подчеркнула она.