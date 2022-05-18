Правительство приостанавливает ценовое регулирование на топливном рынке — Свириденко

Сегодня 10:58 — Казна и Политика

По результатам встречи представителей правительства с операторами топливного рынка было принято решение приостановить государственное регулирование цен на топливо.

Об этом сообщила первый вице-премьер-министр — министр экономики Украины Юлия Свириденко.

«У нас была длительная дискуссия с операторами рынка топлива, и по результатам сегодняшнего заседания оперативного штаба была принята договоренность, чтобы мы со стороны государства приостановили ценовое регулирование. Чтобы операторы могли насытить рынок необходимым ресурсом», — отметила Свириденко.

Она добавила, что, по оценке правительства, ожидаемые предельные цены при этом на дизельное топливо будут не выше 58 грн за литр, а цены на бензин — не выше 52 гривны за литр.

Свириденко отметила, что правительство будет постоянно мониторить ситуацию.

«Как только почувствуем, что операторы злоупотребляют положением, будем применять к ним санкции», — подчеркнула она.

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Министр экономики подчеркнула, что сегодняшнее решение правительства должно способствовать тому, чтобы с каждой неделей рынок насыщался топливом, а очереди уменьшались.

В Украине в последнюю неделю апреля возник дефицит топлива на АЗС. С целью решить вопрос его дефицита 29 апреля правительство повысило предельные цены на бензин и дизельное топливо на 40-43%.

Крупнейшие сети АЗС ввели ограничения на отпуск топлива в размере 10-15 литров для держателей карт лояльности этих сетей, остальные потребители могли заправлять автомобиль не более 5-10 литров.

По мнению экспертов, дефицит нефтепродуктов будет, пока идет война и жесткое ценовое регулирование.

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