Правительство приостанавливает ценовое регулирование на топливном рынке — Свириденко — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Правительство приостанавливает ценовое регулирование на топливном рынке — Свириденко

Сегодня 10:58Казна и Политика
123
По результатам встречи представителей правительства с операторами топливного рынка было принято решение приостановить государственное регулирование цен на топливо.
Об этом сообщила первый вице-премьер-министр — министр экономики Украины Юлия Свириденко.
«У нас была длительная дискуссия с операторами рынка топлива, и по результатам сегодняшнего заседания оперативного штаба была принята договоренность, чтобы мы со стороны государства приостановили ценовое регулирование. Чтобы операторы могли насытить рынок необходимым ресурсом», — отметила Свириденко.
Она добавила, что, по оценке правительства, ожидаемые предельные цены при этом на дизельное топливо будут не выше 58 грн за литр, а цены на бензин — не выше 52 гривны за литр.
Свириденко отметила, что правительство будет постоянно мониторить ситуацию.
«Как только почувствуем, что операторы злоупотребляют положением, будем применять к ним санкции», — подчеркнула она.
Читайте также
Министр экономики подчеркнула, что сегодняшнее решение правительства должно способствовать тому, чтобы с каждой неделей рынок насыщался топливом, а очереди уменьшались.
Место для вашей рекламы
В Украине в последнюю неделю апреля возник дефицит топлива на АЗС. С целью решить вопрос его дефицита 29 апреля правительство повысило предельные цены на бензин и дизельное топливо на 40-43%.
Крупнейшие сети АЗС ввели ограничения на отпуск топлива в размере 10-15 литров для держателей карт лояльности этих сетей, остальные потребители могли заправлять автомобиль не более 5-10 литров.
По мнению экспертов, дефицит нефтепродуктов будет, пока идет война и жесткое ценовое регулирование.
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.
Хочу получить деньги до зарплаты 👛
По материалам: УНІАН
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.