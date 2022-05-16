Кабмин повысил предельную цену на бензин и снизил на дизтопливо — Finance.ua

Кабмин повысил предельную цену на бензин и снизил на дизтопливо

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Кабмин повысил предельную цену на бензин и снизил на дизтопливо

Кабинет Министров повысил предельную цену на бензин и снизил на дизельное топливо.

Так Минэкономики обнародовало среднюю стоимость бензина в размере 33,36 гривны за литр и дизельного топлива в размере 35,31 гривны за литр, с которых рассчитывается предельная цена реализации топлива на автозаправочных станциях на середину мая.

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По сравнению с началом месяца цена на бензин выросла на 2,17 грн, на дизтопливо — уменьшилась на 32 копейки.

С учетом предельных торговых наценок, максимальная цена на «обычный» бензин для его продаж через сеть АЗС не должна превышать 39,86 грн/литр, на «обычное» дизтопливо — 42,31 грн/литр. В то же время премиальные марки горючего могут реализовываться с 5% надбавкой: бензин А — 95 — 41,85 грн/л, дизтопливо — за 44,42 грн/л.

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