Украина и Польша договорились о безразрешительном проезде грузовиков с топливом — Finance.ua
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Украина и Польша договорились о безразрешительном проезде грузовиков с топливом

Сегодня 15:18Энергетика
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Украина и Польша договорились о безразрешительном проезде грузовиков с топливомУкраина и Польша договорились о безразрешительном проезде грузовиков с топливом
Министерство инфраструктуры Украины и Министерство инфраструктуры и развития Польши достигли договоренности об отмене разрешений для всех перевозчиков, выполняющих международные перевозки топлива.
Об этом сообщает пресс-служба Мининфраструктуры Украины в Telegram.
"Ракетные удары россии по нефтеперерабатывающим заводам и нефтебазам создали критическую ситуацию на рынке топлива. Цель команды Министерства инфраструктуры в этих условиях состоит в полной либерализации международных грузовых перевозок для решения этой проблемы.
Новые правила уже вступили в силу, и их преимуществами могут воспользоваться как украинские, так и польские перевозчики. Благодарен польской стороне за конструктивную работу", — заявил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.
Для безразрешительного въезда на территорию Польши перевозчикам топлива необходимо пройти регистрацию путем заполнения формы: https://forms.gle/waid3FnRX1duve9z8.
Заполнить форму нужно не позднее чем за сутки до пересечения границы.
Напомним, розничные сети автозаправочных станций с 29 апреля по 2 мая повысили цены на топливо вслед за повышением правительством предельных торговых надбавок на бензины и дизтопливо.
Кабинет министров 29 апреля повысил торговую надбавку на дизтопливо и бензины на 40% (около 2 грн/л) для предотвращения дефицита на автозаправочных станциях.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Економічна Правда
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