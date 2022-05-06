Украина и Польша договорились о безразрешительном проезде грузовиков с топливом — Finance.ua

Украина и Польша договорились о безразрешительном проезде грузовиков с топливом
Министерство инфраструктуры Украины и Министерство инфраструктуры и развития Польши достигли договоренности об отмене разрешений для всех перевозчиков, выполняющих международные перевозки топлива.
Об этом сообщает пресс-служба Мининфраструктуры Украины в Telegram.
"Ракетные удары россии по нефтеперерабатывающим заводам и нефтебазам создали критическую ситуацию на рынке топлива. Цель команды Министерства инфраструктуры в этих условиях состоит в полной либерализации международных грузовых перевозок для решения этой проблемы.
Новые правила уже вступили в силу, и их преимуществами могут воспользоваться как украинские, так и польские перевозчики. Благодарен польской стороне за конструктивную работу", — заявил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.