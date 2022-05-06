Украина и Польша договорились о безразрешительном проезде грузовиков с топливом — Finance.ua

Украина и Польша договорились о безразрешительном проезде грузовиков с топливом

Сегодня 15:18 — Энергетика

Украина и Польша договорились о безразрешительном проезде грузовиков с топливом

Министерство инфраструктуры Украины и Министерство инфраструктуры и развития Польши достигли договоренности об отмене разрешений для всех перевозчиков, выполняющих международные перевозки топлива.

Об этом сообщает пресс-служба Мининфраструктуры Украины в Telegram.

"Ракетные удары россии по нефтеперерабатывающим заводам и нефтебазам создали критическую ситуацию на рынке топлива. Цель команды Министерства инфраструктуры в этих условиях состоит в полной либерализации международных грузовых перевозок для решения этой проблемы.

Новые правила уже вступили в силу, и их преимуществами могут воспользоваться как украинские, так и польские перевозчики. Благодарен польской стороне за конструктивную работу", — заявил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

Для безразрешительного въезда на территорию Польши перевозчикам топлива необходимо пройти регистрацию путем заполнения формы: https://forms.gle/waid3FnRX1duve9z8

Заполнить форму нужно не позднее чем за сутки до пересечения границы.

Напомним, розничные сети автозаправочных станций с 29 апреля по 2 мая повысили цены на топливо вслед за повышением правительством предельных торговых надбавок на бензины и дизтопливо.

Кабинет министров 29 апреля повысил торговую надбавку на дизтопливо и бензины на 40% (около 2 грн/л) для предотвращения дефицита на автозаправочных станциях.

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