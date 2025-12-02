0 800 307 555
ру
В Украине начали изымать монеты номиналом 10 копеек

Казна и Политика
15
В октябре в Украине началось постепенное изъятие монет номиналом 10 копеек. В течение октября и ноября банки изъяли из обращения более 1,2 млн таких монет.
Об этом сообщил в комментарии УНН.

Объемы изъятия

С 1 октября продолжается поэтапное изъятие монет номиналом 10 копеек, остающихся при этом средством платежа.
В октябре изъяли 678,2 тыс. штук на сумму 67,8 тыс. гривен. За три недели ноября изъяли 607,5 тыс. штук на сумму 60,8 тыс. гривен.

Количество монет в наличном обращении

В Нацбанке сообщили, что на начало ноября в наличном обращении находилось 15,1 млрд штук монет без учета памятных и инвестиционных на сумму 9 млрд. гривен. Из них 4,1 млрд штук составляли монеты номиналом 10 копеек на сумму 400 млн гривен. Их доля в общем количестве монет составила 27,3%.
На начало ноября в наличном обороте находилось почти 1,4 млрд штук монет номиналом 50 копеек на сумму почти 700 млн гривен. Их доля в общем количестве монет составила 9,1%.

Планирует ли НБУ изъятие монет номиналом 50 копеек

Национальный банк не планирует изымать монеты номиналом в 50 копеек.
В НБУ объяснили, что спрос на эти монеты остается постоянным, в том числе в сфере торговли. В 2025 году для обеспечения наличного обращения будет отчеканено 20 млн штук таких монет.
Напомним, Украина уже скоро может отказаться от копеек — вместо нее будут ходить шаги. Это должно стать логическим завершением денежной реформы, которая длится уже около 30 лет. До конца года планируется отчеканить 20 млн новых монет. Об этом свидетельствует соответствующий законопроект № 14093.
  • к концу 2025 года произвести 20 млн монет номиналом 50 шагов;
  • 50 копеек не изымают сразу, ведь на 1 сентября 2025 года в обращении находится 1,4 млрд монет этого номинала;
  • во время переходного периода в обращении будут одновременно действовать копейка и шаг;
  • соотношение копейки к шагу — 1:1.
По материалам:
УНН
Деньги
