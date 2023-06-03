В Украине начали блокировать счета пенсионеров за коммунальные долги — Finance.ua

В Украине начали блокировать счета пенсионеров за коммунальные долги Сегодня 18:01 — Личные финансы

В Украине начали блокировать счета пенсионеров за коммунальные долги

В Украине в мае 2023 года вернулись массовые аресты банковских счетов за разные долги. Блокируют средства даже пенсионеров, не рассчитавшихся за жилищно-коммунальные услуги.

О том, законны ли такие действия в отношении пенсионеров, сообщает профильный портал Napensii

Как рассказали представители украинских банков, на период военного положения пенсионные счета должны быть защищены, а подобные блокировки могут быть просто ошибочными.

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В пресс-службе одного из банков посоветовали, что делать, если пенсионный счет был заблокирован органами Государственной исполнительной службы или частными исполнителями.

Для этого необходимо обратиться к исполнителю со справкой, что счет предназначен для получения пенсионных средств. После этого его должны разморозить.

Также по правилам должны снимать аресты на сумму в размере 13,4 тыс. грн с обычных счетов.

При этом само финучреждение не вправе снимать аресты со счетов. Это могут делать только судебные исполнители.

Операции с заблокированными счетами

Ранее в Министерстве по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины объяснили, что с заблокированных счетов разрешено, кроме пользования суммой в 13,4 тыс. грн в месяц, платить налоги и сборы.

В случае если арестованы средства на нескольких счетах или при наличии одного исполнительного производства, то разрешается определить только один счет в одном финучреждении для операций.

Чтобы определить такой счет, следует обратиться в исполнительные органы, арестовавшие средства, с заявлением. Его можно подать в бумажной и электронной форме.

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