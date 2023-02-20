В Украине на продажу выставили карьер «Кварц» — Finance.ua

В Украине на продажу выставили карьер «Кварц» Сегодня 18:29 — Казна и Политика

В Украине на продажу выставили карьер «Кварц»

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) анонсировал проведение онлайн-торгов по продаже Дружбовского карьера нерудных ископаемых «Кварц» в Житомирской области. Карьер выставили на приватизацию впервые за несколько лет.

Об этом сообщается на сайте ФГИУ.

В Фонде отметили, что Дружбовский карьер нерудного ископаемого «Кварц» расположен в Коростенском районе Житомирщины.

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Объект площадью 128 гектаров, в него входят 24 объекта недвижимости, в том числе здания управления, столовая, бытовой корпус, гараж-стоянка для бульдозеров, корпус дробления, трансформаторная подстанция. Не подлежит приватизации только технологическая дорога в направлении села Рудня-Радовельская.

В последние два года «Кварц» был убыточным: в 2021 году — 95 тыс. гривен, в 2022-м — 290 тыс. гривен.

По условиям приватизации запрещено увольнение работников карьера в течение шести месяцев. Победитель аукциона будет обязан выплатить долги предприятия — 2,82 млн грн, уточнили в ФГИУ.

Аукцион с редким лотом будет проведен 9 марта текущего года.

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