Сколько денег от приватизации поступило в бюджет в 2023 году — Finance.ua

Сколько денег от приватизации поступило в бюджет в 2023 году
С начала года в государственный бюджет от приватизации госимущества поступило 645 млн грн, из них 464 млн грн — только за 14 дней февраля.
Об этом сообщила народный депутат, глава бюджетного комитета ВР Роксолана Пидласа.
"После небольшой паузы в январе Фонд выходит на средние показатели прошлого года (и, надеюсь, превзойдет их). После запуска малой приватизации по новому закону в сентябре прошлого года, в государственный бюджет ежемесячно поступало в среднем около 470 млн грн.
Итого в 2022 году на аукционах малой приватизации государство заработало 1,7 млрд грн", — написала Подласа.
Самыми дорогими объектами, за которые уже поступили средства в этом году, стали:
- Усть-Дунайский порт (201 млн грн),
- отель «Власта» во Львове (115 млн грн),
- Стороныбабский спиртзавод (142 млн грн),
- Октябрьский спиртзавод (85 млн. грн).
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