В Украине может появиться новый вид помощи, который будет зависеть от дохода семьи — Finance.ua

В Украине может появиться новый вид помощи, который будет зависеть от дохода семьи Сегодня 15:02 — Личные финансы

В Украине может появиться новый вид помощи, который будет зависеть от дохода семьи

Министр социальной политики Украины Оксана Жолнович заявляет, что в 2024 году в Украине может появиться унифицированная гарантированная социальная помощь, которая будет зависеть от базового дохода семьи.

«По нашим данным, реальный прожиточный минимум составляет более 6 тыс. грн. Что мы хотим сделать, чтобы его отвязать от этих отягощающих факторов, которые на сегодняшний день не позволяют его реально увеличивать? Просто переформатируем нашу помощь по бедности таким образом, чтобы это не было привязано к этому прожиточному минимуму, а наоборот, к определенному базовому доходу семьи, который мы гарантируем на каждого члена семьи», — сказала Жолнович в интервью агентству «Интерфакс-Украина»

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Министр рассказала, что этот законопроект уже прорабатывают в центральных органах исполнительной власти, и она надеется на скорейшую подачу его в Верховную Раду.

Как это будет работать

«Базовая величина для первого члена семьи составляет 100% и равна, скажем, тем же 6 тыс. грн, потому что если он или она живут одни, то должны тратить средства на все базовые нужды. Если есть семья из трех человек — мама, папа, ребенок, то мы говорим, что первый должен точно иметь 100%, второму мы посчитаем 70%, если это ребенок, то это, конечно, 100%, потому что на ребенка расходы будут немного больше, если это лицо с инвалидностью, также 100%, если это лицо пенсионного возраста, но у него низкая пенсия, это также 100%», — рассказала она.

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То есть, по ее словам, в зависимости от категории человеку будут считать 100% или 70% базового дохода.

«Тогда складываем все, что эти люди получают, и смотрим, получается ли такой базовый доход на каждого. Если не получается, разницу покрываем этой унифицированной социальной помощью», — добавила Жолнович.

Когда внедрят помощь

На вопрос, будет ли введен такой базовый доход и гарантированная базовая социальная помощь уже в 2024 году, министр подчеркнула, что сейчас сложно спрогнозировать, как законопроект пройдет через парламент.

«Если бы прошел быстро, то с июля 2024 можно было бы это вводить», — подытожила она.

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