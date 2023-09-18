В Украине может появиться новый трансграничный туристический маршрут — Finance.ua

В Украине может появиться новый трансграничный туристический маршрут Сегодня 19:14 — Казна и Политика

В Украине может появиться новый трансграничный туристический маршрут

На территорию Украины планируют распространить один из самых длинных европейских туристических маршрутов «Воевода Стефан Великий и Святой», который в настоящее время охватывает Румынию и Молдову.

Об этом в Фейсбуке сообщает Государственное агентство развития туризма Украины (ГАРТ).

Возможность расширения туристического маршрута «Воевода Стефан Великий и Святой» на территорию Украины обсудили председатель ГАРТ Марьяна Олеськив, госсекретарь Министерства культуры Молдовы Андрей Чистол, представители посольства Молдовы в Украине и директор Инвестиционного агентства Молдовы Ион Иордаки.

«Глава ГАРТ поддержала инициативу молдавских коллег по созданию трансграничного маршрута, поскольку деятельность Стефана Великого наложила отпечаток и на Украину, и не только на такие города как, например, Хотин, Черновцы, Измаил, но и другие выдающиеся культурные и туристические достопримечательности», — говорится в сообщении.

Как отмечают в госагентстве, участники встречи договорились создать трехстороннюю рабочую группу (Республика Молдова — Украина — Румыния), которая будет работать над реализацией проекта, а также планируется подписание меморандума о сотрудничестве для продолжения маршрута в Украине.

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Маршрут «Воевода Стефан Великий и Святой» создан в 2019 году по инициативе Invest Moldova Agency и Министерства туризма Румынии. Сейчас охватывает около 2000 км и пересекает 18 населенных пунктов в Румынии и 11 населенных пунктов в Республике Молдова.

Укрінформ По материалам:

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