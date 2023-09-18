В Украине может появиться новый трансграничный туристический маршрут — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Украине может появиться новый трансграничный туристический маршрут

Казна и Политика
17
В Украине может появиться новый трансграничный туристический маршрут
В Украине может появиться новый трансграничный туристический маршрут
На территорию Украины планируют распространить один из самых длинных европейских туристических маршрутов «Воевода Стефан Великий и Святой», который в настоящее время охватывает Румынию и Молдову.
Об этом в Фейсбуке сообщает Государственное агентство развития туризма Украины (ГАРТ).
Возможность расширения туристического маршрута «Воевода Стефан Великий и Святой» на территорию Украины обсудили председатель ГАРТ Марьяна Олеськив, госсекретарь Министерства культуры Молдовы Андрей Чистол, представители посольства Молдовы в Украине и директор Инвестиционного агентства Молдовы Ион Иордаки.
Читайте также
«Глава ГАРТ поддержала инициативу молдавских коллег по созданию трансграничного маршрута, поскольку деятельность Стефана Великого наложила отпечаток и на Украину, и не только на такие города как, например, Хотин, Черновцы, Измаил, но и другие выдающиеся культурные и туристические достопримечательности», — говорится в сообщении.
Как отмечают в госагентстве, участники встречи договорились создать трехстороннюю рабочую группу (Республика Молдова — Украина — Румыния), которая будет работать над реализацией проекта, а также планируется подписание меморандума о сотрудничестве для продолжения маршрута в Украине.
Читайте также
Маршрут «Воевода Стефан Великий и Святой» создан в 2019 году по инициативе Invest Moldova Agency и Министерства туризма Румынии. Сейчас охватывает около 2000 км и пересекает 18 населенных пунктов в Румынии и 11 населенных пунктов в Республике Молдова.

Finance.ua уже и в Instagram. Присоединяйтесь!

По материалам:
Укрінформ
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.