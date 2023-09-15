Куда и с какой целью украинцы путешествуют чаще всего — опрос (инфографика)
Государственное агентство по развитию туризма в партнерстве с проектом UNICEF U-Report Ukraine провели опрос среди украинцев и узнали, как они относятся к путешествиям во время войны, на что полагаются, планируя путешествия, и какие ограничения или препятствия считают наиболее важными для путешествий по Украине в условиях военного положения.
Украинцам предложили выбрать одно из утверждений, наиболее импонирующее их отношению к путешествиям во время войны:
— 23,4% респондентов отметили, что их отношение к путешествиям не изменилось;
— 23,2% не путешествуют из-за сложного финансового положения;
— 21,1% продолжают путешествовать, ведь считают, что таким образом поддерживают экономику страны;
— 20,7% избегают путешествий из-за возможной опасности;
— 11,7% не считают путешествия целесообразными во время войны.
В то же время среди наиболее значимых ограничений и препятствий для путешествий по Украине украинцы отметили:
— безопасность — 57,4% опрошенных;
— финансовые расходы — 42,2%;
— недоступность морских курортов — 24,4%
— сложную логистику — 20,9%;
— недостаток информации о функционировании заведений или локаций — 9,8%;
— наличие и состояние заведений размещения — 8,4%;
— другое — 2,3%.
— еще 5,9% респондентов отметили, что не видят препятствий.
Также у респондентов спросили, сколько раз с 24 февраля 2022 они посещали другие регионы Украины с туристической целью:
— 54,7% не посещали ни разу;
— 26,0% - 1−2 раза;
— 12% - 3−5 раз;
— 7,3% - больше 5 раз.
Среди самых популярных источников информации, на которые полагаются украинцы при выборе места для путешествия, — интернет и социальные сети, 63,3% и 48,9% соответственно. Отзывами и советами уже находившихся в той местности друзей и близких пользуются 28,2% респондентов. На СМИ полагается 6,6%, а на местных жителей — 5,7% опрошенных.
Что касается выбора места для путешествий, то в первую очередь украинцы обращают внимание на красоту природы (51,5%), а уже потом на ценовую доступность (45,7%). Культурное наследие и исторические памятники интересуют 35,6%, безопасность и стабильность региона — 27,2%, местная культура — 15,9% опрошенных. Меньше всего туристов интересуют популярные (инстаграммные) места (15,8%), местная кухня (12,8%) и крафтовое производство (4,9%).
В то же время во время войны украинцы в большинстве своем предпочитают пешие прогулки и исследование городской среды (54%), чем любые другие виды отдыха. Да:
— культурный туризм (экскурсии в исторические памятники и музеи) выбрали только 28,4% опрошенных;
— отдых на пляже — 23,1%;
— событийный туризм — 22,8%;
— гастрономический туризм — 21,8%;
— активный отдых в горах — 16,2%;
— активный летний отдых — 11,3%;
— экотуризм — 11,2%;
— рекреационный туризм — 8,6%;
— другое — 3,3%.
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