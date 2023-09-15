Куда и с какой целью украинцы путешествуют чаще всего — опрос (инфографика) Сегодня 20:00 — Личные финансы

Куда и с какой целью украинцы путешествуют чаще всего — опрос (инфографика)

Государственное агентство по развитию туризма в партнерстве с проектом UNICEF U-Report Ukraine провели опрос среди украинцев и узнали, как они относятся к путешествиям во время войны, на что полагаются, планируя путешествия, и какие ограничения или препятствия считают наиболее важными для путешествий по Украине в условиях военного положения.

Украинцам предложили выбрать одно из утверждений, наиболее импонирующее их отношению к путешествиям во время войны:

— 23,4% респондентов отметили, что их отношение к путешествиям не изменилось;

— 23,2% не путешествуют из-за сложного финансового положения;

— 21,1% продолжают путешествовать, ведь считают, что таким образом поддерживают экономику страны;

— 20,7% избегают путешествий из-за возможной опасности;

— 11,7% не считают путешествия целесообразными во время войны.

В то же время среди наиболее значимых ограничений и препятствий для путешествий по Украине украинцы отметили:

— безопасность — 57,4% опрошенных;

— финансовые расходы — 42,2%;

— недоступность морских курортов — 24,4%

— сложную логистику — 20,9%;

— недостаток информации о функционировании заведений или локаций — 9,8%;

— наличие и состояние заведений размещения — 8,4%;

— другое — 2,3%.

— еще 5,9% респондентов отметили, что не видят препятствий.

Также у респондентов спросили, сколько раз с 24 февраля 2022 они посещали другие регионы Украины с туристической целью:

— 54,7% не посещали ни разу;

— 26,0% - 1−2 раза;

— 12% - 3−5 раз;

— 7,3% - больше 5 раз.

Среди самых популярных источников информации, на которые полагаются украинцы при выборе места для путешествия, — интернет и социальные сети, 63,3% и 48,9% соответственно. Отзывами и советами уже находившихся в той местности друзей и близких пользуются 28,2% респондентов. На СМИ полагается 6,6%, а на местных жителей — 5,7% опрошенных.

Что касается выбора места для путешествий, то в первую очередь украинцы обращают внимание на красоту природы (51,5%), а уже потом на ценовую доступность (45,7%). Культурное наследие и исторические памятники интересуют 35,6%, безопасность и стабильность региона — 27,2%, местная культура — ​​15,9% опрошенных. Меньше всего туристов интересуют популярные (инстаграммные) места (15,8%), местная кухня (12,8%) и крафтовое производство (4,9%).

В то же время во время войны украинцы в большинстве своем предпочитают пешие прогулки и исследование городской среды (54%), чем любые другие виды отдыха. Да:

— культурный туризм (экскурсии в исторические памятники и музеи) выбрали только 28,4% опрошенных;

— отдых на пляже — 23,1%;

— событийный туризм — 22,8%;

— гастрономический туризм — 21,8%;

— активный отдых в горах — 16,2%;

— активный летний отдых — 11,3%;

— экотуризм — 11,2%;

— рекреационный туризм — 8,6%;

— другое — 3,3%.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.