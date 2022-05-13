В Украине могут ввести универсальную соцпомощь для малоимущих — Finance.ua
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В Украине могут ввести универсальную соцпомощь для малоимущих

Сегодня 13:33Казна и Политика
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В Украине могут ввести универсальную соцпомощь для малоимущихВ Украине могут ввести универсальную соцпомощь для малоимущих
После войны в Украине может быть введена универсальная социальная помощь, гарантирующая минимально необходимый для жизни уровень, в первую очередь нетрудоспособным людям.
Об этом сообщает пресс-служба Минсоцполитики.
Как отмечается, одним из направлений трансформаций сферы социальной защиты, направленных на послевоенное восстановление Украины, может стать введение универсальной социальной помощи, которая будет зависеть от уровня доходов и состава домохозяйства и гарантировать минимально необходимый для жизни уровень, в первую очередь нетрудоспособным людям.
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«Ее предлагается ввести на замену разветвленной системе социальных выплат, которые часто назначаются в соответствии с законодательными статусами, которые являются наследием советских подходов. Универсальная социальная помощь обеспечит максимальную адресность, ее легко администрировать, цифровизировать, проводить ее верификацию», — говорится в сообщении.
В Минсоцполитики предложили международным экспертам по USAID приобщиться к разработке механизма ее внедрения.

Справка Finance.ua:

  • президент Владимир Зеленский образовал Национальный совет по восстановлению Украины от последствий войны — консультативно-совещательный орган, основными задачами которого является разработка плана мероприятий по послевоенному восстановлению и развитию Украины; определение и наработка предложений по приоритетным реформам, а также подготовка стратегических инициатив, проектов нормативно-правовых актов, принятие и реализация которых необходимы для эффективной работы и восстановления страны в военный и послевоенный периоды
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По материалам: Укрінформ
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