В Минсоцполитики рассказали, кто сможет экстренно получить соцуслуги во время войны — Finance.ua

В Минсоцполитики рассказали, кто сможет экстренно получить соцуслуги во время войны
Правительство приняло решение, обеспечивающее возможность для людей в сложных жизненных обстоятельствах, в частности пожилых людей и людей с инвалидностью, получить необходимые социальные услуги экстренно (кризисно) в условиях военного положения.
Об этом сообщает Министерство социальной политики Украины.
Одобренное решение среди прочего предусматривает, что пожилые люди и люди с инвалидностью во время военного положения смогут получить жизненно необходимые социальные услуги, в том числе убежища или стационарного ухода, только по заявлению, а соответствующие решения уполномоченные органы или поставщики услуг будут принимать в течение 1 суток.
«Мы сделали так, чтобы во время военного положения в крайнем случае достаточно было одного заявления, которое можно подать не только в уполномоченный орган, но и непосредственно предоставителю услуг. И чтобы с момента ее предоставления до получения услуги проходило не больше суток, а не 10», — прокомментировала Министр социальной политики Украины Марина Лазебная.
В соответствии с принятым решением Правительства во время военного или чрезвычайного положения людям с инвалидностью и пожилым людям экстренно (кризисно) могут предоставляться следующие социальные услуги:
При этом поставщик социальных услуг принимает меры по восстановлению паспорта или иного документа, подтверждающего личность человека. После окончания военного положения лицо, подавшее заявление, в течение месяца предоставляет уполномоченному органу документы, необходимые для принятия решения о предоставлении социальных услуг, которые не были предоставлены ранее.
Для того чтобы во время войны расширить возможности для людей получать социальные услуги, правительство также упростило критерии деятельности предоставителей социальных услуг на время военного или чрезвычайного положения.