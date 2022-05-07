На выплаты переселенцам направили 5,2 млрд гривен: когда люди получат средства — Finance.ua

На выплаты переселенцам направили 5,2 млрд гривен: когда люди получат средства

Сегодня 10:02 — Казна и Политика

На выплаты переселенцам направили 5,2 млрд гривен: когда люди получат средства

Минсоцполитики направило в Ощадбанку более 5,2 млрд гривен пятью траншами для выплаты переселенцам помощи на проживание. В частности, на этой неделе был перечислен пятый транш в размере 1,1 миллиарда гривен. Ощадбанк в ближайшие дни перечислит эти средства на счета людей в украинских банках, которые получатели помощи указали в заявлениях о выплатах.

Об этом сообщает пресс-служба Минсоцполитики.

Сегодня 2,7 миллиона человек зарегистрировались как внутренне перемещенные лица после введения военного положения. Около 500 тысяч заявлений поступило через «Дія». Часть из них в настоящее время дорабатываются органами социальной защиты, командами Минцифры и Минсоцполитики.

«Также не все заявления поступили к нам из регионов. Одни области передают обработанные заявления быстрее, другие медленнее. У всех разные технические и человеческие ресурсы. Поэтому если вы еще не получили выплату, не беспокойтесь, мы продолжаем в мае финансировать выплату помощи на проживание внутриперемещенным лицам за март и апрель по мере того, как получаем информацию от областей. Один транш в мае мы уже перечислили, на следующей неделе планируем очередное направление средств людям», — прокомментировала министр социальной политики Украины Марина Лазебная.

Она также напомнила, что, согласно решению Правительства по заявлениям на помощь от имени малолетних детей, перемещенных без сопровождения законных представителей, помощь будет также выплачена, начиная с марта, если заявление подано до 15 мая.

Справка Finance.ua:

Согласно решению Правительства, помощь на проживание внутриперемещенным лицам предоставляется в следующих размерах:

для лиц с инвалидностью и детей — 3 000 гривен;

для других лиц — 2 000 гривен.

Полученная помощь на проживание не облагается налогом на доходы физических лиц и не учитывается при исчислении совокупного дохода домохозяйства при назначении других видов социальной помощи.

Выплата пособия на проживание не прекращается внутренне перемещенным лицам, вернувшимся к месту постоянного проживания, но являющимся собственниками недвижимого имущества, уничтоженного в результате боевых действий, террористических актов, диверсий, вызванных военной агрессией российской федерации, и подавших заявку на возмещение соответствующих потерь, в частности веб-портал электронных услуг.

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