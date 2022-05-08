Обновлен список территорий, переселенцам с которых полагаются выплаты — Finance.ua

Сообщается, что список не является фиксированным документом и регулярно обновляется. По состоянию на 6 мая к перечню территориальных общин, расположенных в районах проведения военных (боевых) действий или находящихся во временной оккупации или в окружении (блокировке), добавились три громады Николаевской области и одна общигромада Запорожской области.
Речь идет о Воздвиженской сельской громаде (Запорожская область), Баштанской городской, Очаковской городской и Куцурубской сельской громаде Николаевской области.
Всего в списке 7 областей — это громады Днепропетровской (2 громады), Донецкой (66 громад), Запорожской (50 громад), Луганской (37 громад), Николаевской (18 громад), Харьковской (51 громада) и Херсонской областей (49 громад).
«То есть все внутренне перемещенные лица, переместившиеся из этих громад, гарантированно получат денежную помощь от государства», — говорится в сообщении.