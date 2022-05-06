Как предпринимателю получить 6500 грн за трудоустройство ВПЛ: инструкция в «Дія» — Finance.ua

Как предпринимателю получить 6500 грн за трудоустройство ВПЛ: инструкция в «Дія»

Сегодня 09:12 — Личные финансы

На портале «Дія» появилось очередное обновление: теперь предприниматели смогут получить 6500 гривен за трудоустройство каждого внутриперемещенного лица.

Об этом сообщили в пресс-службе портала.

Компенсацию можно получать два месяца — за первый и второй месяц работы вынужденного переселенца. Заявку на компенсацию расходов может оформить только работодатель через 5 дней после трудоустройства внутриперемещенного лица.

Обратите внимание, чтобы получить выплату, у трудоустроенного человека должна быть справка ВПЛ, оформленная после 24 февраля.

Как получить выплату за трудоустройство ВПЛ

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь на портале «Дія».

Нажмите — Услуги — Предпринимательство — Компенсация по трудоустройству ВПЛ — Подать заявление.



«Дія» найдет вас в списке получателей выплат Пенсионного фонда.



Проверьте данные, выберите период для компенсации и предоставьте информацию о внутренне перемещенном лице.



Введите расчетный счет для получения денежных средств.



Проверьте заявление и подпишите его с помощью КЭП.



Заявление автоматически будет направлено в Государственный центр занятости. После этого ожидайте выплаты средств.

Кстати, получить несколько тысяч гривен за 10-20 минут себе на карту вполне реально. Для этого достаточно воспользоваться сервисом Finance.ua.

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