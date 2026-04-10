В Украине могут ввести налог на электромобили: что говорят эксперты
Народный депутат от фракции Слуга народа Юрий Камельчук в эфире Ранок. Live рассказал, что Верховная Рада рассматривает возможность введения отдельного налога для владельцев электромобилей.
По его словам, количество электрокаров в Украине стремительно возросло — с примерно 20 тысяч до около 300 тысяч авто. В то же время владельцы электромобилей фактически не платят налоги, которые включены в стоимость бензина или дизельного топлива. Именно поэтому, по словам депутата, в будущем может появиться отдельный налогооблагаемый механизм для таких транспортных средств.
Эксперты Института исследований авторынка говорят, что законодательные инициативы по введению дополнительных сборов для владельцев электромобилей с целью наполнения Дорожного фонда вызывают профессиональную дискуссию. Аргументация о «справедливом вкладе» сопровождается рядом экономических и стратегических рисков, которые могут нивелировать ожидаемый фискальный эффект.
Риск потери конкурентности сегмента
В 2026 году стоимость энергоносителей в Украине существенно выросла: дизельное топливо — до 90 грн/л, бензин А-95 — до 73 грн/л. В то же время тарифы на публичных электрозарядных станциях достигли 26−30 грн/кВт·ч.
Математический анализ стоимости эксплуатации (100 км пробега) демонстрирует опасную тенденцию:
- бензиновое авто — около 584 грн;
- дизельное авто — около 630 грн;
- электромобиль на публичной зарядке — 520−600 грн.
Введение дополнительного сбора может привести к тому, что эксплуатация электромобиля станет дороже бензиновых аналогов. Это создает риск сужения рынка, особенно для жителей многоквартирных домов без доступа к домашней зарядке.
Мировая практика
С 1 января 2026 года в Украине уже возобновлено 20% НДС на импорт электромобилей, что увеличивает налоговую нагрузку на покупателей.
В то же время ведущие экономики применяют стимулирующие механизмы:
- Германия возобновила субсидии для домохозяйств и налоговые льготы для бизнеса;
- США в рамках программы Inflation Reduction Act предоставляют налоговый кредит до $7 500;
- Франция предлагает «социальный лизинг» от €100 в месяц и экологичные бонусы до €7 000;
- Норвегия сохраняет льготы на оплату дорог и использование инфраструктуры;
- Китай объединяет субсидии и стимулы для покупателей.
Мировая практика свидетельствует, что дополнительные налоги для электромобилей вводятся в основном после достижения доли 15−20% автопарка. В Украине этот показатель составляет около 3%.
Влияние на обновление автопарка
Средний возраст легкового автопарка Украины остается одним из самых высоких в Европе — более 16 лет. Электромобили сегодня являются основным драйвером его омоложения: средний возраст EV в Украине составляет около 5 лет.
Введение новых барьеров для перехода на электротягу неизбежно приведет к:
- сохранению в эксплуатации устаревших автомобилей с низким уровнем пассивной и активной безопасности;
- увеличению расходов государства на преодоление последствий ДТП, поскольку современные EV обычно оснащены передовыми системами помощи водителю (ADAS).
Энергетический фактор
В 2026 году зависимость от импортируемых нефтепродуктов остается критическим фактором. Каждый литр горючего за 73−90 грн — это вымываемые валюты из экономики страны.
Электроэнергия, невзирая на сложное состояние генерации, является продуктом внутреннего производства. Переход на внутренний энергоресурс — это путь к уменьшению дефицита платежного баланса. Обложение этого перехода противоречит общегосударственной стратегии энергетической независимости.
«Вторая жизнь» батарей
Аргументы об экологическом вреде от старых аккумуляторов в 2026 году не подкрепляются практикой. В Украине сформировался мощный рынок вторичного использования ячеек EV для нужд военных (дроны), энергетических систем (СЭС) и бытовых накопителей (ИБП). Ни один другой компонент автомобилей с ДВС не имеет столь высокого коэффициента полезной утилизации после истечения срока эксплуатации транспортного средства.
Фискальная эффективность и администрирование
Введение отдельного дорожного сбора для электромобилей на этапе, когда их доля в парке составляет около 3%, создает ряд фискальных вызовов:
- ограниченный объем потенциальных поступлений;
- значительные административные расходы;
- высокая эластичность спроса до дополнительной налоговой нагрузки — даже небольшой дополнительный налог может повлечь за собой резкое падение продаж EV;
- риски для стабильности налоговой политики — резкое изменение правил без переходного периода подрывает доверие к любым будущим стимулам или реформам;
- несоответствие принципа налогообложения по фактическому влиянию на инфраструктуру.
Вывод
По состоянию на 1 квартал 2026 года электромобили составляют всего около 3% (250 тыс. от ~8 млн ТС) украинского автопарка. Введение дополнительного налога на этом этапе не обеспечит ощутимых поступлений в Дорожный фонд, но создаст риски деградации всего сегмента: импорта, сервиса, зарядной инфраструктуры и рынка вторичных батарей. В то же время такое решение поспешно в более широком контексте транспортной политики.
Более эффективным и стратегически взвешенным путем является комплексное переформатирование системы, включающее:
- новая модель наполнения Дорожного фонда, не зависящая от колебаний цен на топливо и учитывающая реальное пользование дорогами;
- экологический налог, дифференцированный по возрасту, экологическому классу, массе и уровню вредных выбросов — по принципу «загрязнитель платит»;
- качественный, некоррумпированный технический осмотр, реально уменьшающий аварийность и стимулирующий обновление автопарка;
- стабильность и предсказуемость налоговых правил, необходимых инвесторам в транспортную и энергетическую инфраструктуру.
