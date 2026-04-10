В Украине могут ввести налог на электромобили: что говорят эксперты Сегодня 19:04 — Технологии&Авто

Народный депутат от фракции Слуга народа Юрий Камельчук в эфире Ранок. Live рассказал, что Верховная Рада рассматривает возможность введения отдельного налога для владельцев электромобилей.

По его словам, количество электрокаров в Украине стремительно возросло — с примерно 20 тысяч до около 300 тысяч авто. В то же время владельцы электромобилей фактически не платят налоги, которые включены в стоимость бензина или дизельного топлива. Именно поэтому, по словам депутата, в будущем может появиться отдельный налогооблагаемый механизм для таких транспортных средств.

Эксперты Института исследований авторынка говорят , что законодательные инициативы по введению дополнительных сборов для владельцев электромобилей с целью наполнения Дорожного фонда вызывают профессиональную дискуссию. Аргументация о «справедливом вкладе» сопровождается рядом экономических и стратегических рисков, которые могут нивелировать ожидаемый фискальный эффект.

Риск потери конкурентности сегмента

В 2026 году стоимость энергоносителей в Украине существенно выросла: дизельное топливо — до 90 грн/л, бензин А-95 — до 73 грн/л. В то же время тарифы на публичных электрозарядных станциях достигли 26−30 грн/кВт·ч.

Математический анализ стоимости эксплуатации (100 км пробега) демонстрирует опасную тенденцию:

бензиновое авто — около 584 грн;

дизельное авто — около 630 грн;

электромобиль на публичной зарядке — 520−600 грн.

Введение дополнительного сбора может привести к тому, что эксплуатация электромобиля станет дороже бензиновых аналогов. Это создает риск сужения рынка, особенно для жителей многоквартирных домов без доступа к домашней зарядке.

Мировая практика

С 1 января 2026 года в Украине уже возобновлено 20% НДС на импорт электромобилей, что увеличивает налоговую нагрузку на покупателей.

В то же время ведущие экономики применяют стимулирующие механизмы:

Германия возобновила субсидии для домохозяйств и налоговые льготы для бизнеса;

США в рамках программы Inflation Reduction Act предоставляют налоговый кредит до $7 500;

Франция предлагает «социальный лизинг» от €100 в месяц и экологичные бонусы до €7 000;

Норвегия сохраняет льготы на оплату дорог и использование инфраструктуры;

Китай объединяет субсидии и стимулы для покупателей.

Мировая практика свидетельствует, что дополнительные налоги для электромобилей вводятся в основном после достижения доли 15−20% автопарка. В Украине этот показатель составляет около 3%.

Влияние на обновление автопарка

Средний возраст легкового автопарка Украины остается одним из самых высоких в Европе — более 16 лет. Электромобили сегодня являются основным драйвером его омоложения: средний возраст EV в Украине составляет около 5 лет.

Введение новых барьеров для перехода на электротягу неизбежно приведет к:

сохранению в эксплуатации устаревших автомобилей с низким уровнем пассивной и активной безопасности;

увеличению расходов государства на преодоление последствий ДТП, поскольку современные EV обычно оснащены передовыми системами помощи водителю (ADAS).

Энергетический фактор

В 2026 году зависимость от импортируемых нефтепродуктов остается критическим фактором. Каждый литр горючего за 73−90 грн — это вымываемые валюты из экономики страны.

Электроэнергия, невзирая на сложное состояние генерации, является продуктом внутреннего производства. Переход на внутренний энергоресурс — это путь к уменьшению дефицита платежного баланса. Обложение этого перехода противоречит общегосударственной стратегии энергетической независимости.

«Вторая жизнь» батарей

Аргументы об экологическом вреде от старых аккумуляторов в 2026 году не подкрепляются практикой. В Украине сформировался мощный рынок вторичного использования ячеек EV для нужд военных (дроны), энергетических систем (СЭС) и бытовых накопителей (ИБП). Ни один другой компонент автомобилей с ДВС не имеет столь высокого коэффициента полезной утилизации после истечения срока эксплуатации транспортного средства.

Фискальная эффективность и администрирование

Введение отдельного дорожного сбора для электромобилей на этапе, когда их доля в парке составляет около 3%, создает ряд фискальных вызовов:

ограниченный объем потенциальных поступлений;

значительные административные расходы;

высокая эластичность спроса до дополнительной налоговой нагрузки — даже небольшой дополнительный налог может повлечь за собой резкое падение продаж EV;

риски для стабильности налоговой политики — резкое изменение правил без переходного периода подрывает доверие к любым будущим стимулам или реформам;

несоответствие принципа налогообложения по фактическому влиянию на инфраструктуру.

Вывод

По состоянию на 1 квартал 2026 года электромобили составляют всего около 3% (250 тыс. от ~8 млн ТС) украинского автопарка. Введение дополнительного налога на этом этапе не обеспечит ощутимых поступлений в Дорожный фонд, но создаст риски деградации всего сегмента: импорта, сервиса, зарядной инфраструктуры и рынка вторичных батарей. В то же время такое решение поспешно в более широком контексте транспортной политики.

Более эффективным и стратегически взвешенным путем является комплексное переформатирование системы, включающее:

новая модель наполнения Дорожного фонда, не зависящая от колебаний цен на топливо и учитывающая реальное пользование дорогами;

экологический налог, дифференцированный по возрасту, экологическому классу, массе и уровню вредных выбросов — по принципу «загрязнитель платит»;

качественный, некоррумпированный технический осмотр, реально уменьшающий аварийность и стимулирующий обновление автопарка;

стабильность и предсказуемость налоговых правил, необходимых инвесторам в транспортную и энергетическую инфраструктуру.

Інститут досліджень авторинку По материалам:

