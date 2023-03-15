В Украине могут ввести льготное растаможивание авто для отдельной категории граждан — Finance.ua

В Украине могут ввести льготное растаможивание авто для отдельной категории граждан Сегодня 11:02 — Личные финансы

В Украине могут ввести льготное растаможивание авто для отдельной категории граждан

В Верховной Раде предложили разрешить льготный ввоз транспортных средств в Украину для участников боевых действий.

Об этом говорится в соответствующем законопроекте № 9058.

Для участников боевых действий и военнослужащих в Украине могут быть введены упрощенные условия ввоза автомобилей. В настоящее время законопроект рассматривается в комитете.

Подробности

Инициаторы проекта закона предлагают освободить от уплаты налогов ввоз на территорию Украины одного автомобиля каждым участником боевых действий. При этом льготы не предусмотрены для гражданских лиц, пострадавших от боевых действий.

От налогообложения операции по одноразовому ввозу на таможенную территорию Украины, в случае принятия документа, освобождаются владельцы статуса УБД, которые привлекались и принимали непосредственное участие в осуществлении мер по обеспечению национальной безопасности и обороны, отражению и сдерживанию вооруженной агрессии россии.

Также в законопроекте указано, что льготное растаможивание не применяется к операциям по ввозу на таможенную территорию Украины в таможенном режиме импорта транспортных средств, имеющих происхождение из страны, признанной государством-оккупантом, или ввезенные с территории государства-оккупанта (агрессора) или из оккупированных регионов.

Транспортное средство, ввезенное в Украину с бесплатным растаможиванием, не может быть отчуждено или передано во владение, пользование или распоряжение (в том числе и на основании доверенности) третьим лицам в течение трех лет с момента его государственной регистрации. В случае, если указанные сроки нарушили и автомобиль передали третьим лицам, тогда бывший владелец обязан перечислить в бюджет таможенные платежи.

Справка Finance.ua:

полномасштабная фаза войны, которую россия развязала 24 февраля 2022 года, существенно уменьшила количество ввозимых украинцами автомобилей. Впрочем, поток не останавливался. Пока действовали льготные условия растаможки (апрель-июнь), главными поставщиками подержанных автомобилей в Украину были Польша, Германия и Литва. Топ популярных марок авто ищите по ссылке ;

Топ популярных марок авто ищите по ссылке ; в Министерстве цифровой трансформации рассчитывают уже в первой половине 2023 года предоставить возможность украинцам растаможить авто в «Дія». Сколько это будет стоить и какими будут ставки — читайте здесь.

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