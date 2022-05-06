В Украине могут ввести госрегулирование тарифов на тепло и горячую воду — Finance.ua

В Украине могут ввести госрегулирование тарифов на тепло и горячую воду

Сегодня 09:00 — Личные финансы

Межотраслевая Ассоциация «Укртеплокоммунэнерго» разработала и предлагает профильному министерству предложения по внедрению альтернативных антикризисных путей регулирования тепловой отрасли в условиях военного положения.

Об этом сообщает пресс-служба ассоциации.

Первым предложением является введение государственного регулирования тарифов на тепловую энергию, коммунальные услуги, учитывая особенности производства и предоставления коммунальных услуг в регионах Украины.

«В зависимости от введенного способа государственного регулирования тарифов на теплоэнергию и коммунальные услуги будут определяться гарантии для производителей тепла (компенсации, дотации, льготные условия кредитования и т.п.)», — говорится в сообщении.

Читайте также В Киеве уровень оплаты коммунальных услуг составляет более 55%

Для реализации этой идеи предлагается, в частности, обеспечить заключение договоров поставки природного газа с производителями тепловой энергии, предусматривающими новую цену природного газа (единую цену для всех категорий потребителей), определить механизмы государственного регулирования тарифов на тепловую энергию и коммунальные услуги, в т.ч. произведенных с использованием альтернативных источников энергии, а также определить гарантии для субъектов хозяйствования в условиях госрегулирования (компенсации, дотации, льготные условия кредитования и т.д.).

Также предлагается решить проблему кредиторской задолженности теплоснабжающих и теплогенерирующих организаций, в том числе производственные мощности которых были разрушены или повреждены в результате военной агрессии рф.

«На сегодняшний день долги предприятий теплокоммунэнерго (ТКЭ) перед НАК „Нафтогаз Украины“, образовавшиеся по состоянию на 1 июня 2021 года, составляют 37,4 млрд грн. Они должны быть погашены предприятиями ТКЭ путем заключения договоров реструктуризации», — говорится в сообщении.

Ассоциация предлагает разработать законопроект, направленный на решение вопроса погашения кредиторской задолженности теплоснабжающих и теплогенерирующих организаций, в том числе производственные мощности которых уничтожены, разрушены или повреждены в результате вооруженной агрессии рф против Украины.

Еще одно предложение заключается п предоставлении финансовой поддержки предприятиям отрасли, предоставляющих услуги по снабжению тепловой энергией и снабжению горячей водой.

«Предлагается выделить из резервного фонда госбюджета средства для предоставления финансовой поддержки предприятиям жилищно-коммунального хозяйства в период военного положения, в частности для выплаты заработной платы работникам, на закупку горюче-смазочных материалов, материалов и оборудования, выполнения ремонтных работ и работ, связанных с подготовкой к новому отопительному сезону», — добавили в ассоциации.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.