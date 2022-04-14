В Киеве уровень оплаты коммунальных услуг составляет более 55% — Finance.ua
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0 800 307 555

В Киеве уровень оплаты коммунальных услуг составляет более 55%

Сегодня 17:43Личные финансы
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В Киеве уровень оплаты коммунальных услуг составляет более 55%В Киеве уровень оплаты коммунальных услуг составляет более 55%
В Киеве на сегодняшний день уровень оплаты за коммунальные услуги — более 55%.
Об этом сказал Киевский мэр Виталий Кличко в эфире телемарафона.
«Хочу отметить, что жители города даже в такое сложное время платят за коммунальные услуги. В столице сегодня более 55% оплаты за все услуги. Хочу поблагодарить киевлян за их сознательность и понимание. Ведь эти средства мы направляем в первую очередь на закупку необходимых ресурсов, материалов, а также на заработную плату работникам наших предприятий», — сказал Кличко.
Также он отметил, что сейчас через все муниципальные сервисы коммунальные услуги можно оплатить без комиссии.

Справка Finance.ua:

  • министр энергетики Герман Галущенко призвал потребителей платить за электроэнергию в регионах, где не ведутся боевые действия, и тем самым сохранить баланс платежей в стране;
  • в Верховной Раде зарегистрирован законопроект, цель которого — отменить плату за коммунальные услуги для лиц, дома которых были разрушены из-за действий оккупантов.
Кстати, получить несколько тысяч гривен за 10-20 минут себе на карту вполне реально. Для этого достаточно воспользоваться сервисом Finance.ua.

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По материалам: Укрінформ
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