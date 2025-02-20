В Украине могут ввести дополнительные проверки для водителей старше 65 лет — Finance.ua

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В Украине могут ввести дополнительные проверки для водителей старше 65 лет

Технологии&Авто
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В Украине могут ввести дополнительные проверки для водителей старше 65 лет
В Украине могут ввести дополнительные проверки для водителей старше 65 лет
Верховная Рада рассматривает законопроект № 8082, предлагающий новые ограничения и дополнительные проверки для водителей после 65 лет.
Согласно этому документу, водители, достигшие этого возраста, должны будут проходить дополнительные проверки для оценки когнитивных функций.
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Это позволит определить, способны ли они безопасно управлять транспортным средством. Такие тесты будут включать в себя проверку умственных и психофизиологических способностей, что необходимо для обеспечения безопасности на дороге.
По условиям законопроекта, водители старше 70 лет будут проходить проверки еще чаще, а для достигших 75 лет проверки будут проводиться ежегодно. Кроме того, водительские права нужно будет обновлять ежегодно после достижения этих возрастов.
Законопроект № 8082 является частью евроинтеграционных изменений, и хотя в Украине пока не называют конкретных сроков принятия, эксперты считают, что документ имеет большие шансы на принятие. Это один из важных шагов по улучшению безопасности на дорогах и повышению стандартов водительской квалификации в Украине.
Сегодня в Украине действуют такие возрастные ограничения для водительских удостоверений: их можно получить с 16 лет для управления мопедами и мотоциклами, с 18 лет для легковых автомобилей (категория B), а с 21 года — для грузового и специального транспорта. Если новый закон вступит в силу, пожилым водителям придется гораздо чаще подтверждать свою способность безопасно управлять автомобилем.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Украине водительское удостоверение выдается на 30 лет, но существуют сроки для его замены. Многие водители не учитывают, что в некоторых случаях необходимо срочно заменить документ во избежание штрафов и других последствий.
По материалам:
ТСН
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