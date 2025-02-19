В сервисных центрах МВД начала действовать новая система Э-записи: как она работает — Finance.ua

В сервисных центрах МВД начала действовать новая система Э-записи: как она работает Сегодня 12:33

В сервисных центрах МВД начала действовать новая система Э-записи: как она работает

18 февраля запустили первую очередь введения новой системы Э-запись сразу в 53 сервисных центрах Министерства внутренних дел. В первый день работы системы получения услуг сервисных центров МВД зарегистрировались 39 граждан. Наибольшее количество регистраций — для получения услуги по сдаче практического экзамена.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

Среди преимуществ новой системы — полная автоматизация управления и предотвращение посторонних вмешательств.

«Слоты для регистрации в новой Э-записи генерируются системой на три недели вперед на все услуги. Соответственно, 18 февраля открылась запись для получения услуг на 11 марта. Ежедневно система будет генерировать слоты на следующую дату. То есть, 19 февраля сгенерируются слоты на 12 марта, 20 февраля — на 13 марта и так далее», — пояснил.

Предварительная регистрация доступна на услуги:

теоретический экзамен;

практический экзамен;

регистрационные действия с транспортными средствами;

обмен водительского удостоверения/международное водительское удостоверение.

На время переходного периода регистрация для получения услуг в сервисных центрах МВД, участвующих в первом этапе внедрения Э-записи, будет проходить параллельно в две системы — условную «старую» и новую.

То есть для граждан, планирующих получить услуги с 11 марта 2025 года, нужно регистрироваться в новую систему. Для тех же, кто будет получать услуги до 11 марта, нужно регистрироваться в предыдущую систему Э-записи.

Будут ли предоставляться услуги по регистрации, осуществленной ранее, в «старую» систему Э-записи?

Обслуживание граждан согласно регистрациям, осуществленным в новой системе Э-запись, начнется с 11 марта. Соответственно, с 18 февраля по 11 марта предоставление услуг будет происходить согласно времени и дате, выбранным при предварительной регистрации в «старую» Э-запись.

Сколько раз за месяц гражданин сможет регистрироваться онлайн через Э-запись?

Количество регистраций онлайн лимитировано. В течение одного текущего месяца физическое лицо может совершить 4 регистрации через Э-запись. Для юридических лиц установлен предел 4 записи на текущий день.

Можно ли отменить предварительную регистрацию в Э-записи, если изменились планы?

Если по каким-либо причинам гражданин не может вовремя прибыть в сервисный центр МВД, ему следует отменить свою онлайн-регистрацию. Сделать это можно в системе Э-запись не позднее, чем за 2 часа до получения услуги, указанной при регистрации.

Вместе с тем подчеркиваем: если гражданин не явился для получения услуги в сервисный центр МВД 4 раза в течение текущего месяца и не отменил свои регистрации онлайн, он будет заблокирован в системе Э-запись.

Что делать, если время обслуживания пришлось на сигнал «воздушная тревога»?

При объявлении сигнала «воздушная тревога» предоставление услуг в сервисных центрах МВД автоматически приостанавливается и продолжается после объявления отбоя. Обслуживание будет продолжаться с той записи, на которой остановились во время тревоги. То есть, если до отбоя на очереди был слот № 55, то после отбоя следующим к рабочему месту система автоматически вызовет слот № 56.

Предполагается, что новая система управления очередью упростит процесс предварительной регистрации для клиентов. Предусмотренная защита от автоматизированных ботов, ранее «вылавливавших» талоны из системы, исключит возможность подобных манипуляций. Соответственно, больше людей сможет зарегистрироваться для получения необходимых услуг.

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