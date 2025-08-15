Рожкова уходит из НБУ. Совет Нацбанка назначил нового первого заместителя главы регулятора — Finance.ua

Рожкова уходит из НБУ. Совет Нацбанка назначил нового первого заместителя главы регулятора
Екатерину Рожкову уволили с должности первого заместителя главы Национального банка Украины. Теперь эту позицию возглавит заместитель председателя правления Сергей Николайчук.
Об этом сообщает пресс-служба Национального банка.
«Совет Национального банка Украины на заседании 15 августа 2025 года назначил первым заместителем главы Национального банка Сергея Николайчука. В то же время Екатерина Рожкова прекращает исполнение полномочий первого заместителя главы Национального банка в связи с истечением срока полномочий и уходом с должности», — говорится в сообщении.
В этой должности Сергей Николайчук будет осуществлять руководство вертикалью подчинения «Финансовая стабильность», а также временно — «Монетарная стабильность».
Национальный банк будет осуществлять поиск кандидата на вакантную должность заместителя главы Национального банка.
Напомним, Сергей Николайчук с июля 2021 года занимает должность заместителя главы Национального банка, куратора блока «Монетарная стабильность». С 2004 по 2019 год он работал в Национальном банке, где прошел путь от экономиста до директора Департамента монетарной политики и экономического анализа.
С сентября 2019 года по апрель 2020 года занимал должность заместителя министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины, а с апреля 2020 года по июль 2021 года работал главой департамента макроэкономических исследований группы ICU.
Екатерина Рожкова занимала должность первого заместителя главы Национального банка с июня 2018 года, входила в состав правления Национального банка с января 2016 года.
