Рожкова уходит из НБУ. Совет Нацбанка назначил нового первого заместителя главы регулятора — Finance.ua

Рожкова уходит из НБУ. Совет Нацбанка назначил нового первого заместителя главы регулятора Сегодня 17:25

Рожкова уходит из НБУ. Совет Нацбанка назначил нового первого заместителя главы регулятора

Екатерину Рожкову уволили с должности первого заместителя главы Национального банка Украины. Теперь эту позицию возглавит заместитель председателя правления Сергей Николайчук.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка.

«Совет Национального банка Украины на заседании 15 августа 2025 года назначил первым заместителем главы Национального банка Сергея Николайчука. В то же время Екатерина Рожкова прекращает исполнение полномочий первого заместителя главы Национального банка в связи с истечением срока полномочий и уходом с должности», — говорится в сообщении.

В этой должности Сергей Николайчук будет осуществлять руководство вертикалью подчинения «Финансовая стабильность», а также временно — «Монетарная стабильность».

Национальный банк будет осуществлять поиск кандидата на вакантную должность заместителя главы Национального банка.

Напомним, Сергей Николайчук с июля 2021 года занимает должность заместителя главы Национального банка, куратора блока «Монетарная стабильность». С 2004 по 2019 год он работал в Национальном банке, где прошел путь от экономиста до директора Департамента монетарной политики и экономического анализа.

С сентября 2019 года по апрель 2020 года занимал должность заместителя министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины, а с апреля 2020 года по июль 2021 года работал главой департамента макроэкономических исследований группы ICU.

Екатерина Рожкова занимала должность первого заместителя главы Национального банка с июня 2018 года, входила в состав правления Национального банка с января 2016 года.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.