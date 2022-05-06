В Украине массово возвращаются к работе стройплощадки – где возводят новые ЖК — Finance.ua
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В Украине массово возвращаются к работе стройплощадки – где возводят новые ЖК

Сегодня 20:00Недвижимость
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В Украине возобновили строительство уже в 400 жилых комплексах по состоянию на начало мая.
Об этом сообщает специализированный портал «ЛУН».
По его данным, 65 жилых комплексов строятся в Киеве и еще 45 в Одессе.
Также возобновили строительство в:
  • Днепре;
  • Полтаве;
  • Запорожье;
  • Кременчуге;
  • Черкассах;
  • Умани.
В западных областях сейчас в общей сложности возводится 245 комплексов. Если вы хотите проверить, продвигается ли строительство в том ЖК, в которое вы вложили средства, можете воспользоваться интерактивной картой от «ЛУН».

Цены на стройматериалы

Полномасштабная война с россией сильно ударила по ценам на строительные материалы. Из-за постоянной опасности и разрушения логистических цепочек поставки строительных материалов значительно усложнились.
Аналитики OLX проанализировали, что больше всего подорожали с начала войны товары в сегменте электроники — почти вдвое, а также товары в категории «Прочие стройматериалы» (63%).
А вот некоторые стройматериалы наоборот подешевели, например продукция для отопления помещений стала стоить дешевле очевидно из-за своей сезонной неактуальности.

Справка Finance.ua:

  • Правительство обязало госрегистраторов проверять владельцев недвижимости.
  • Правительство упростило порядок обновления строительных норм.

Борітеся — поборемо! Слава Україні

По материалам: Сьогодні
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