В Украине массово возвращаются к работе стройплощадки – где возводят новые ЖК — Finance.ua

В Украине массово возвращаются к работе стройплощадки – где возводят новые ЖК

Сегодня 20:00 — Недвижимость

В Украине возобновили строительство уже в 400 жилых комплексах по состоянию на начало мая.

Об этом сообщает специализированный портал «ЛУН».

По его данным, 65 жилых комплексов строятся в Киеве и еще 45 в Одессе.

Также возобновили строительство в:

Днепре;

Полтаве;

Запорожье;

Кременчуге;

Черкассах;

Умани.

В западных областях сейчас в общей сложности возводится 245 комплексов. Если вы хотите проверить, продвигается ли строительство в том ЖК, в которое вы вложили средства, можете воспользоваться интерактивной картой от «ЛУН».

Цены на стройматериалы

Полномасштабная война с россией сильно ударила по ценам на строительные материалы. Из-за постоянной опасности и разрушения логистических цепочек поставки строительных материалов значительно усложнились.

Аналитики OLX проанализировали, что больше всего подорожали с начала войны товары в сегменте электроники — почти вдвое, а также товары в категории «Прочие стройматериалы» (63%).

А вот некоторые стройматериалы наоборот подешевели, например продукция для отопления помещений стала стоить дешевле очевидно из-за своей сезонной неактуальности.

Справка Finance.ua:

Правительство обязало госрегистраторов проверять владельцев недвижимости.

Правительство упростило порядок обновления строительных норм.

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