В Украине массово возвращаются к работе стройплощадки – где возводят новые ЖК — Finance.ua

По его данным, 65 жилых комплексов строятся в Киеве и еще 45 в Одессе.
Также возобновили строительство в:
Днепре;
Полтаве;
Запорожье;
Кременчуге;
Черкассах;
Умани.
В западных областях сейчас в общей сложности возводится 245 комплексов. Если вы хотите проверить, продвигается ли строительство в том ЖК, в которое вы вложили средства, можете воспользоваться интерактивной картой от «ЛУН».
Цены на стройматериалы
Полномасштабная война с россией сильно ударила по ценам на строительные материалы. Из-за постоянной опасности и разрушения логистических цепочек поставки строительных материалов значительно усложнились.
Аналитики OLX проанализировали, что больше всего подорожали с начала войны товары в сегменте электроники — почти вдвое, а также товары в категории «Прочие стройматериалы» (63%).
А вот некоторые стройматериалы наоборот подешевели, например продукция для отопления помещений стала стоить дешевле очевидно из-за своей сезонной неактуальности.
Справка Finance.ua:
Правительство обязало госрегистраторов проверять владельцев недвижимости.
Правительство упростило порядок обновления строительных норм.