Правительство упростило порядок обновления строительных норм — Finance.ua

Предполагается, что на период действия военного положения и в течение следующих 90 календарных дней соответствующие действия по ГСН могут осуществляться в упрощенном порядке по решению Минрегиона или другого центрального органа исполнительной власти, к полномочиям которого относятся вопросы.
По словам министра Алексея Чернышева, решение позволит ускорить восстановление жилых домов, школ больниц и сооружений разного назначения.
«Оно будет способствовать строительству критически важных объектов, в частности, необходимых для повышения обороноспособности государства, а также зданий для постоянного и временного проживания внутри перемещенных лиц и объектов промышленности, которые перемещаются с территорий военных действий», — отметил он.