Правительство упростило порядок обновления строительных норм — Finance.ua

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Правительство упростило порядок обновления строительных норм

Сегодня 19:13Недвижимость
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Правительство упростило порядок обновления строительных нормПравительство упростило порядок обновления строительных норм, freepik.com
Кабинет Министров упростил разработку, согласование, утверждение, регистрацию и внесение изменений в строительные нормы.
Об этом сообщает Минрегион.
Предполагается, что на период действия военного положения и в течение следующих 90 календарных дней соответствующие действия по ГСН могут осуществляться в упрощенном порядке по решению Минрегиона или другого центрального органа исполнительной власти, к полномочиям которого относятся вопросы.
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По словам министра Алексея Чернышева, решение позволит ускорить восстановление жилых домов, школ больниц и сооружений разного назначения.
«Оно будет способствовать строительству критически важных объектов, в частности, необходимых для повышения обороноспособности государства, а также зданий для постоянного и временного проживания внутри перемещенных лиц и объектов промышленности, которые перемещаются с территорий военных действий», — отметил он.

Что и когда получат украинцы вместо разрушенного жилья

По материалам: Економічна Правда
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