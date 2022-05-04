Правительство упростило порядок обновления строительных норм — Finance.ua

Правительство упростило порядок обновления строительных норм

Сегодня 19:13 — Недвижимость

Правительство упростило порядок обновления строительных норм, freepik.com

Кабинет Министров упростил разработку, согласование, утверждение, регистрацию и внесение изменений в строительные нормы.

Об этом сообщает Минрегион.

Предполагается, что на период действия военного положения и в течение следующих 90 календарных дней соответствующие действия по ГСН могут осуществляться в упрощенном порядке по решению Минрегиона или другого центрального органа исполнительной власти, к полномочиям которого относятся вопросы.

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По словам министра Алексея Чернышева, решение позволит ускорить восстановление жилых домов, школ больниц и сооружений разного назначения.

«Оно будет способствовать строительству критически важных объектов, в частности, необходимых для повышения обороноспособности государства, а также зданий для постоянного и временного проживания внутри перемещенных лиц и объектов промышленности, которые перемещаются с территорий военных действий», — отметил он.

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