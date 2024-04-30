🏡 Finance.ua вместе с Saga Development предлагает инвесторам застраховать жилье — Finance.ua

🏡 Finance.ua вместе с Saga Development предлагает инвесторам застраховать жилье
В наше время могут возникнуть различные ситуации, которые могут повредить жилье, и это связано не только с обычными рисками, такими как потопы или кражи. Мы совместно с Saga Development хотим защитить вас от непредвиденных издержек. Наличие полиса страхования вашего имущества поможет избежать серьезных финансовых потерь в случае непредсказуемой ситуации.
Онлайн страхование квартиры на Finance.ua защищает ваше имущество от:
- Военных рисков
Последствия падения ракет, взрывов боеприпасов, кроме ядерного, биологического, химического оружия.
- Разбитого стекла
Повреждения окон, балконов и лоджий, включая последствия, которые могут возникнуть в результате военных событий.
- Бытовых рисков
Повреждение вследствие пожара и дыма, взрыва газа, используемого в быту, и поражения водой.
- Противоправных действий
Преступные действия с целью кражи имущества из вашей квартиры, грабеж или разбой.
- Стихийных бедствий
Возмещение ущерба вследствие удара молнии, землетрясения и других бедствий.
- Непреднамеренный ущерб
Ответственность за непреднамеренный ущерб, причиненный соседям.
Преимущества оформления страхования жилья от последствий военных действий на Finance.ua:
👉🏻 Онлайн оформление без осмотра квартиры страховой компанией.
👉🏻 Недвижимость можно застраховать полностью удаленно.
👉🏻 Оформление полиса из-за границы и из Украины.
👉🏻 Оплата частями от monobank и ПриватБанк.
👉🏻 Доступная стоимость полиса — от 1351 грн/год.
👉🏻 Возможность застраховать как собственное, так и арендованное имущество.
👉🏻 Возможность выбрать сумму страхового покрытия от 125 тыс. грн до 2 млн грн.
Оформление страхования квартиры возможно только в сданном доме, квартира должна быть с ремонтом и не в залоге (лизинге) в банке или любом другом финансовом учреждении. Полис начнет свое действие на 11 день и будет действовать 1 год.
📌 По промокоду «SAGA» вы получите скидку 5% на страхование жилья
Застрахуйте свою квартиру онлайн от всех рисков
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