В Украине Комиссию по азартным играм предлагают заменить IT-системой — Finance.ua

В Украине Комиссию по азартным играм предлагают заменить IT-системой Сегодня 19:14 — Казна и Политика

В Украине Комиссию по азартным играм предлагают заменить IT-системой

В Украине предлагают ликвидировать Комиссию по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ). Это позволит автоматизировать выдачу игровой лицензии.

Об этом сообщил вице-премьер-министр Михаил Федоров в Telegram.

По его словам, правительство уже поддержало законопроект, предусматривающий ликвидацию КРАИЛ. Теперь он будет направлен на рассмотрение парламента.

Читайте также Игорный бизнес за 3 месяца 2023 уплатил 1 млрд грн налогов

«После поддержки депутатами решение позволит убрать человеческий фактор в выдаче лицензий. Процесс станет автоматическим и будет происходить по четким критериям», — написал Федоров.

Он отметил, что такие изменения позволят внедрить IT-систему онлайн-мониторинга. Она и будет в режиме реального времени получать данные о взаимодействии операторов игорного бизнеса и государства.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.