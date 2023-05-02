В Украине Комиссию по азартным играм предлагают заменить IT-системой — Finance.ua

В Украине Комиссию по азартным играм предлагают заменить IT-системой
В Украине предлагают ликвидировать Комиссию по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ). Это позволит автоматизировать выдачу игровой лицензии.
Об этом сообщил вице-премьер-министр Михаил Федоров в Telegram.
По его словам, правительство уже поддержало законопроект, предусматривающий ликвидацию КРАИЛ. Теперь он будет направлен на рассмотрение парламента.
«После поддержки депутатами решение позволит убрать человеческий фактор в выдаче лицензий. Процесс станет автоматическим и будет происходить по четким критериям», — написал Федоров.
Он отметил, что такие изменения позволят внедрить IT-систему онлайн-мониторинга. Она и будет в режиме реального времени получать данные о взаимодействии операторов игорного бизнеса и государства.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
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