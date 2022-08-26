В Украине количество вакансий в 40 раз меньше количества безработных — Finance.ua
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В Украине количество вакансий в 40 раз меньше количества безработных

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На 1000 официально зарегистрированных безработных в Украине приходится всего 24,5 вакансии.
Свежую статистику по ситуации с безработицей в стране обнародовал народный депутат Ярослав Железняк, пишет Пенсионный курьер.
Таким образом, количество вакансий в 40,8 раза меньше количества безработных. Хотя по сравнению с прошлым месяцем этот показатель вырос на две вакансии. А в прошлом году он был в 2,8 раза больше (70,1 вакансия на 1000 человек).
В общей сложности количество официально зарегистрированных безработных в Украине по состоянию на 24 августа достигло 283 тысяч человек. За последний месяц эта цифра сократилась на 18 тысяч человек, а с начала войны — на 30,8 тысяч.
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Согласно опросу Европейской Бизнес Ассоциации, сейчас растет процент компаний, которые сократили персонал (10% в июле против 8% в мае и 1% в марте).
Еще 7% опрошенных отправили сотрудников в неоплачиваемый отпуск (в мае таких было 4%).
Еще больше тенденция к сокращению штата в секторе малого и среднего бизнеса — в июле об увольнении работников заявили 18% опрошенных предпринимателей (в мае было 12%, а в марте — 8%).
Прогнозы Национального банка. Безработица в Украине будет медленно сокращаться до конца года, однако ее высокий уровень будет сохраняться еще несколько лет (конец 2022 год — 28,9%, 2023 — 27%, 2024 — 18,2%. В 2021 году этот показатель составил 9,8%).
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По материалам:
Finance.ua
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