Кого могут перевести на дистанционную работу: разъяснение Гоструда — Finance.ua
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Кого могут перевести на дистанционную работу: разъяснение Гоструда

Личные финансы
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Кого могут перевести на дистанционную работу: разъяснение Гоструда
Кого могут перевести на дистанционную работу: разъяснение Гоструда
Законодательство Украины не определяет перечень работ, которые могут выполняться дистанционно. Работодатель самостоятельно решает, может ли работа выполняться вне предприятия.
Об этом сообщает Гоструда в Запорожской области.
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«Например, если это продажа товаров в магазине или производство на заводе, работники могут работать исключительно на территории предприятия. Однако если это административная работа, которую вполне возможно выполнять вне помещений работодателя, можно перевести работника на дистанционную работу», — говорится в сообщении.
Кроме того, при возможности и наличии ресурсов закон позволяет переводить на дистанционную работу:
  • беременных женщин;
  • работников, имеющих ребенка в возрасте до трех лет или ухаживающих за ребенком до шести лет (по медицинским показаниям);
  • работников, имеющих двух или более детей младше 15 лет или ребенка с инвалидностью;
  • родителей или опекунов ребенка или лица с инвалидностью с детства подгруппы А I группы;
  • работников, в отношении которых на рабочем месте были совершены действия по признакам дискриминации — временно на два месяца.
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По материалам:
Finance.ua
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