Кого могут перевести на дистанционную работу: разъяснение Гоструда — Finance.ua

Кого могут перевести на дистанционную работу: разъяснение Гоструда
Законодательство Украины не определяет перечень работ, которые могут выполняться дистанционно. Работодатель самостоятельно решает, может ли работа выполняться вне предприятия.
Об этом сообщает Гоструда в Запорожской области.
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«Например, если это продажа товаров в магазине или производство на заводе, работники могут работать исключительно на территории предприятия. Однако если это административная работа, которую вполне возможно выполнять вне помещений работодателя, можно перевести работника на дистанционную работу», — говорится в сообщении.
Кроме того, при возможности и наличии ресурсов закон позволяет переводить на дистанционную работу:
- беременных женщин;
- работников, имеющих ребенка в возрасте до трех лет или ухаживающих за ребенком до шести лет (по медицинским показаниям);
- работников, имеющих двух или более детей младше 15 лет или ребенка с инвалидностью;
- родителей или опекунов ребенка или лица с инвалидностью с детства подгруппы А I группы;
- работников, в отношении которых на рабочем месте были совершены действия по признакам дискриминации — временно на два месяца.
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