В Украине количество продаж недвижимости уменьшилось в 8 раз — Finance.ua
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В Украине количество продаж недвижимости уменьшилось в 8 раз

Недвижимость
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В Украине количество продаж недвижимости уменьшилось в 8 раз
В Украине количество продаж недвижимости уменьшилось в 8 раз
Количество покупок квартир достигло 13% от прошлогодних показателей. Об этом сообщает Опендатабот, ссылаясь на данные Минюста.
Во втором квартале 2022 года нотариусы оформили сделки купли-продажи 20 477 объектов недвижимости.
Так, за апрель, май и июнь текущего года было оформлено 9417 соглашений о приобретении квартир. Это 13% по сравнению с соответствующим периодом в прошлом году.
В Украине количество продаж недвижимости уменьшилось в 8 раз
Несколько больше сделок за этот период нотариусы оформили по купле-продаже земельных участков — 11 060. Это почти 16% прошлогодних показателей за второй квартал.
В Украине количество продаж недвижимости уменьшилось в 8 раз
В настоящее время в Украине работает 4917 нотариусов. Для сравнения, на момент вторжения россии в Украину в феврале их было 6560. Список специалистов, которые сейчас работают, можно посмотреть в Реестре нотариусов.

Справка Finance.ua:

  • в июне правительство обновило условия деятельности нотариусов в условиях военного положения и, в частности, подходы к заверению договоров купли-продажи недвижимости;
  • эксперты советуют ознакомиться с новыми правилами и условиями, введенными в процедуру купли-продажи недвижимости согласно действующему законодательству.
По материалам:
Finance.ua
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