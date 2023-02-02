В Украине изменились правила получения денежной помощи для переселенцев — Finance.ua

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В Украине изменились правила получения денежной помощи для переселенцев

Личные финансы
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В Украине изменились правила получения денежной помощи для переселенцев
В Украине изменились правила получения денежной помощи для переселенцев
В Украине с 1 февраля изменились правила получения денежной помощи для внутренне перемещенных лиц.
Об этом сообщил Уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец.
«Внутриперемещенным лицам, уже получающим денежную помощь, не нужно обращаться в органы социальной защиты населения или центры предоставления административных услуг для актуализации данных на получение ежемесячного денежного пособия на проживание, поскольку такие выплаты будут автоматически продлены», — сказано в сообщении.
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Речь идет о 3 тысячах гривен для детей и лиц с инвалидностью и 2 тысячах гривен для взрослых.
Право на получение выплат имеют:
  • лица, которые имеют непригодное для проживания или разрушенное жилье и подали до 20 мая 2022 заявку на возмещение соответствующих потерь, в частности, через портал «Дія»;
  • лица, которые имеют документальное подтверждение от органов местного самоуправления факта повреждения или уничтожения недвижимого имущества из-за боевых действий, террористических актов, диверсий, вызванных агрессией рф;
  • лица, выехавшие из населенных пунктов, внесенных в Перечень территорий, на которых ведутся (велись) боевые действия или временно оккупированных рф;
  • лица, получавшие ежемесячную адресную помощь внутренне перемещенным лицам для покрытия расходов на проживание, по состоянию на 24 февраля 2022;
  • лица, повторно переместившиеся с временно оккупированных территорий или территорий, на которых ведутся боевые действия после 24 февраля 2022 года.
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ВПЛ имеют возможность получить справку внутренне перемещенного лица и подать заявление на получение денежного пособия на проживание с помощью приложения «Дія» или обратившись в органы соцзащиты населения, в ЦПАУ или к уполномоченному лицу исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета.

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По материалам:
Finance.ua
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