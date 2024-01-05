В Украине изменили состав «пакета малыша» и повысили его стоимость — Finance.ua

В Украине изменили состав «пакета малыша» и повысили его стоимость
Стоимость «пакета малыша» с 1 января 2024 года выросла с 6 816 до 7689 гривен. Это связано с тем, что размер прожиточного минимума для детей до 6 лет увеличился до 2 563 гривен.
Об этом сообщает пресс-служба Минсоцполитики.
Как отметили в министерстве, каждые четыре года состав «пакета малыша» должен пересматриваться. Это происходит с учетом экспертного мнения чиновников с привлечением родителей младенцев, представителей ЮНИСЕФ. По результатам обсуждений и фокус-групповых исследований содержимое «пакета малыша» корректируется, учитываются пожелания родителей.
Поэтому Министерство социальной политики своим приказом изменило содержание «пакета малыша».
Как изменилось содержание беби-бокса
В нем увеличено количество или добавлено товаров, которые пользуются спросом, например, многоразовые влагостойкие пеленки, теплая одежда для младенцев (шапочки и человечки), увеличен размер пледа-одеяла для более удобного использования, уменьшено количество одежды наименьшего размера, из которого малыши быстро вырастают (бодики, штанишки-ползунки) и др.
Справка Finance.ua:
- «Пакет малыша» — это одноразовая натуральная помощь от налогоплательщиков семьям, в которых родился ребенок. Цель этой программы — поддержать семью новорожденного и помочь ей обеспечить надлежащий уход за младенцем;
- беби-боксы были введены еще в 2018 году, когда был начат пилотный проект, реализуемый между правительством Украины и ЮНИСЕФ (Детский фонд ООН) и ЮНОПС (Управление ООН по обслуживанию проектов). С тех пор выдано около 700 тысяч «пакетов малыша». Возможен вариант и получения денежной компенсации вместо бэби-бокса, однако часть родителей выбирает именно «пакет малыша», чтобы получить к рождению ребенка набор с 80 вещами и средствами;
- стоимость «пакета малыша» составляет три размера прожиточного минимума для детей в возрасте до 6 лет.
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