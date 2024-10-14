В Украине хотят ввести базовое пособие в размере 4500 гривен: что изменится для пенсионеров — Finance.ua

В Украине хотят ввести базовое пособие в размере 4500 гривен: что изменится для пенсионеров Сегодня 08:02 — Личные финансы

В Украине хотят ввести базовое пособие в размере 4500 гривен: что изменится для пенсионеров

В Украине правительство планирует внедрить базовое социальное пособие для наиболее уязвимых слоев населения, включая пенсионеров. Сообщается, что размер пособия в 4,5 тыс. грн повлияет на выплаты престарелым.

Об этом говорится в проекте, опубликованном на портале Федерации профсоюзов (ФПУ).

Речь идет об экспериментальном проекте, направленном на оценку его эффективности перед возможным масштабным внедрением. Отмечается, что эта программа ориентирована на следующие категории населения:

одиноких матерей;

многодетных и малообеспеченных семей;

пенсионеров;

внутренне перемещенных лиц (ВПЛ);

других граждан, у которых нет достаточного дохода для обеспечения базовых потребностей.

Основная цель введения этого пособия — борьба с бедностью и поддержка наиболее нуждающихся граждан. Размер базового социального пособия составляет 4,5 тыс. грн. в месяц для первого члена семьи, а для каждого следующего — 70% этой суммы, что составляет 3,15 тыс. грн.

Сумма пособия определяется как разница между общим доходом семьи и базовой величиной на каждого члена семьи. Таким образом, если доход семьи на одного человека ниже установленного минимума, эту разницу компенсируют посредством соцпособия.

Читайте также Оформить базовую социальную помощь можно будет в «Дія»

В правительстве объясняют, что для пенсионеров размер пособия будет зависеть от их страхового стажа. Градация будет следующая:

до десяти лет стажа — 53% от базовой величины (2,385 тыс. грн);

от десяти до 20 лет стажа — 62% (2,79 тыс. грн);

от 20 до 30 лет стажа — 70% (3,15 тыс. грн);

более 30 лет стажа — 88% (3,96 тыс. грн).

Фокус По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.