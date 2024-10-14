В Украине хотят ввести базовое пособие в размере 4500 гривен: что изменится для пенсионеров — Finance.ua
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В Украине хотят ввести базовое пособие в размере 4500 гривен: что изменится для пенсионеров

Личные финансы
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В Украине хотят ввести базовое пособие в размере 4500 гривен: что изменится для пенсионеров
В Украине хотят ввести базовое пособие в размере 4500 гривен: что изменится для пенсионеров
В Украине правительство планирует внедрить базовое социальное пособие для наиболее уязвимых слоев населения, включая пенсионеров. Сообщается, что размер пособия в 4,5 тыс. грн повлияет на выплаты престарелым.
Об этом говорится в проекте, опубликованном на портале Федерации профсоюзов (ФПУ).
Речь идет об экспериментальном проекте, направленном на оценку его эффективности перед возможным масштабным внедрением. Отмечается, что эта программа ориентирована на следующие категории населения:
  • одиноких матерей;
  • многодетных и малообеспеченных семей;
  • пенсионеров;
  • внутренне перемещенных лиц (ВПЛ);
  • других граждан, у которых нет достаточного дохода для обеспечения базовых потребностей.
Основная цель введения этого пособия — борьба с бедностью и поддержка наиболее нуждающихся граждан. Размер базового социального пособия составляет 4,5 тыс. грн. в месяц для первого члена семьи, а для каждого следующего — 70% этой суммы, что составляет 3,15 тыс. грн.
Сумма пособия определяется как разница между общим доходом семьи и базовой величиной на каждого члена семьи. Таким образом, если доход семьи на одного человека ниже установленного минимума, эту разницу компенсируют посредством соцпособия.
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В правительстве объясняют, что для пенсионеров размер пособия будет зависеть от их страхового стажа. Градация будет следующая:
  • до десяти лет стажа — 53% от базовой величины (2,385 тыс. грн);
  • от десяти до 20 лет стажа — 62% (2,79 тыс. грн);
  • от 20 до 30 лет стажа — 70% (3,15 тыс. грн);
  • более 30 лет стажа — 88% (3,96 тыс. грн).
По материалам:
Фокус
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