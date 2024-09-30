Оформить базовую социальную помощь можно будет в «Дія» — Finance.ua

Оформить базовую социальную помощь можно будет в «Дія»
Министерство социальной политики вместе с Министерством цифровой трансформации готовят пилотный проект по начислению базовой социальной помощи «Дія».
Об этом сообщает заместитель министра социальной политики Украины Константин Кошеленко.
«Нашим первым шагом в автоматическом подходе к предоставлению социальных выплат станет внедрение базовой социальной помощи. Мы запускаем этот пилотный проект вместе с Министерством цифровой трансформации. Это будет одна помощь вместо пяти, более значительная по сумме. И она будет назначаться без сбора бумажных справок и дополнительных обращений — через портал «Дія», — сказал Кошеленко.
По его словам, начисление базовой социальной помощи будет происходить благодаря информационным обменам между разными системами. Претенденту на эту выплату достаточно будет оформить в «Дія» обращение о ее назначении.
Как отметил замминистра, у Минсоцполитики уже есть положительный опыт сотрудничества с порталом «Дія». В частности, на нем работают сервисы для внутренне перемещенных лиц, а также на портале можно оформить четыре социальных услуги для семей с детьми.
«Это наш не первый и не последний подход в „Дія“. В дальнейшем на портале будет появляться все больше социальных услуг и социальных выплат», — добавил Кошеленко.
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