В Украине хотят ввести автоматическое начисление пенсий и соцвыплат: в Минцифры раскрыли детали

В Украине планируют ввести полностью проактивные пенсионные и социальные услуги, чтобы граждане получали выплаты автоматически, без сбора справок и личных обращений в государственные учреждения. Однако точных сроков введения новых услуг нет. Это пока что далеко идущие планы.

Об этом в интервью сообщила заместитель министра цифровой трансформации Валерия Коваль.

Проактивные пенсионные и социальные услуги

По словам Коваль, одним из ключевых направлений цифровизации станет автоматическое назначение пенсий.

Для оформления пенсии гражданам необходимо лично подтверждать страховой стаж, в частности путем поиска архивных справок с предприятий, давно прекративших существование. В будущем базовый процесс начисления пенсии должен запускаться автоматически.

В случае несогласия с автоматическим начислением пенсии, гражданин сможет обжаловать решение, однако базовый процесс начисления должен запускаться автоматически без дополнительных обращений.

Автоматическое начисление после достижения пенсионного возраста

Как пояснила заместитель министра, после достижения пенсионного возраста человек сможет получить уведомление с информацией о сумме пенсии и самостоятельно выбрать счет для его зачисления.

«По нашей логике все должно происходить очень быстро. Если у тебя пенсия по возрасту, можно не на день рождения, чтобы не смущать, а на следующий день выбрать карту, на которую ты хочешь, чтобы тебе начислялась пенсия. Вот она составляет такую-то сумму», — рассказала замминистра.

Социальное пособие для людей с инвалидностью

Особое внимание в министерстве уделяется изменению подхода к назначению социального пособия для людей с инвалидностью и семей, не имеющих стабильного дохода.

По словам Коваль, нынешняя система требует от таких семей самостоятельно доказывать право на поддержку, хотя государство уже владеет необходимой информацией через имеющиеся реестры.

«У нас, к сожалению, есть много семей, которые нуждаются в помощи от государства, потому что у них либо дети с инвалидностью, либо сами родители имеют инвалидность. И сейчас они должны доказывать государству, что им нужна помощь. По моему глубокому убеждению, такого не должно быть, потому что есть реестры, в которых указана информация о трудоустройстве человека. Мы понимаем — человек работает или не работает. Если он не работает, если у него инвалидность, он должен автоматически получать пособие от государства», — отметила Коваль.

В перспективе государство сможет отправлять гражданам push-уведомления с уже сложившимся предложением социальной выплаты. Человеку остается только подтвердить получение средств и выбрать счет для зачисления.

