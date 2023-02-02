В Украине хотят отменить налоги на ввоз беспилотников, раций и тепловизоров — Finance.ua

В Украине хотят отменить налоги на ввоз беспилотников, раций и тепловизоров Сегодня 16:16 — Казна и Политика

В Украине хотят отменить налоги на ввоз беспилотников, раций и тепловизоров

В Украине могут освободить от НДС и пошлины на ввоз коптеров, тепловизоров, коллиматоров, раций и приборов ночного видения. Соответствующие законопроекты рекомендовал принять за основу и в целом налоговый комитет Верховной Рады.

Об этом сообщил его глава Даниил Гетманцев . Он отметил, что речь идет о документах:

№ 8360 «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины о содействии ввозу на территорию Украины беспилотных летательных аппаратов и некоторых других товаров»;

№ 8361-д «О внесении изменения в Таможенный кодекс Украины о содействии ввозу на таможенную территорию Украины беспилотных летательных аппаратов и некоторых других товаров».

«В доработанной редакции комитетом был решен важный вопрос относительно неприменения к таким товарам мер нетарифного регулирования внешнеэкономической деятельности. В том числе мер государственного экспортного контроля», — говорится в сообщении.

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При этом Гетманцев отметил, что принятие документов поможет обеспечить украинских защитников оборудованием, которое «имеет сверхважное, если не решающее значение для отпора и сдерживания вооруженной агрессии страны-террориста».

Со своей стороны первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по финансам, налоговой и таможенной политике Ярослав Железняк сообщил: принятие законопроектов позволит отправлять в Украину указанное оборудование в экспресс-режиме. Будут же голосовать за эти документы, по его словам, народные депутаты уже в ближайшее время.

«Комитет ВРУ по вопросам налогов поддержал законопроекты об освобождении от НДС и пошлины: коптеров, тепловизоров, коллиматоров и приборов ночного видения и, по обращению волонтерских организаций, добавили рации. Также возможность экспресс-отправлений. Оба закона (и налоговый, и таможенный) рекомендуем за основу и в целом. Уже в начале февраля будут приняты в зале», — написал он.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Обозреватель По материалам:

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